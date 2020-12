El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, aseguró que presentarán una acción de amparo en la vía judicial si es que el Congreso aprueba en el pleno el informe de la Comisión de Fiscalización que plantea inhabilitarlo políticamente por 10 años.

En declaraciones a RPP, Ugaz aseguró que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido diversas resoluciones en las cuales se señala que no se puede inhabilitar en el Parlamento a ninguna persona si es que no hay una sentencia firme en el Poder Judicial.

“En principio, las mismas sentencias del TC expediente 6-2013, 156-2012 y 6-2005 describen que se tendría que interponer una acción de amparo porque el TC describe que esa es la pauta para tratar de superar esta violación de garantías constitucionales. El camino está claro”, indicó.

El abogado de Martín Vizcarra consideró que, más allá de estos tres fallos a nivel constitucional, el tribunal ha emitido unos 10 pronunciamientos que opinan sobre el respeto hacia la presunción de inocencia dentro del Congreso.

“No depende de cada caso, (se aplica) en todos los casos donde se quiere inhabilitar producto de la comisión de delitos. Se está diciendo que existe infracción constitucional (de Martín Vizcarra) a propósito del artículo 99 porque se le debe inhabilitar producto de la comisión de estos delitos. El TC describe que una conducta necesaria es que el Poder Judicial evalúe si existe delito o no con sentencia firme para que esté habilitado el Congreso”, aseguró.

En caso el Congreso apruebe una inhabilitación de este tipo sin una resolución del Poder Judicial, Fernando Ugaz señaló que el TC ha considerado que se estaría cometiendo una usurpación de funciones y una violación en la separación de poderes.

“Podría hablar de no menos de 86 errores increíbles que tiene este informe. Habla de criminalidad organizada con delito de peculado, pero a ninguno acusan de peculado. Habla de ministros que cometieron omisión de funciones, pero no indican qué omitieron [...] Encima en la parte del Ministerio de Cultura, la descripción que se le imputa al expresidente Martín Vizcarra no individualiza. Es imposible que pueda ser líder de una organización criminal [...] cuando más allá de la nota periodística o nota al margen, el informe no dice (qué cometió)”, concluyó el abogado.

Este lunes, la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente Martín Vizcarra por presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura del 2018 a la fecha.

El documento sugiere acusar constitucionalmente a Vizcarra “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, y que “corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años”.

VIDEO RECOMENDADO

Cierran Machu Picchu indefinidamente por protestas