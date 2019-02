Martín Vizcarra ante huaicos: "Estamos en una situación crítica"

Síguenos en Facebook

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se movilizó e inspeccionó ayer las principales zonas afectadas por las lluvias y los huaicos en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, que han dejado al menos seis personas fallecidas y el colapso de servicios básicos y vías de comunicación, como carreteras y puentes.

Desde muy temprano, el jefe de Estado acudió a diversas localidades (ver infografía) para establecer puentes de ayuda entre los gobiernos locales, regionales, Defensa Civil y las Fuerzas Armadas.

“Lo primero que estamos haciendo en las tres regiones afectadas es reubicar a las familias de acuerdo con la intensidad que han sufrido (...). Estamos en una situación crítica y todos tenemos que apoyar”, indicó el Mandatario. Además, invocó al sector privado a contribuir con apoyo logístico y la atención de los espacios declarados en emergencia.

Junto a Vizcarra estuvieron los ministros José Huerta (Defensa), Edmer Trujillo (Transportes), Javier Piqué (Vivienda), Vicente Zeballos (Justicia) y Liliana La Rosa (Midis).

RESPUESTA

Vizcarra manifestó que el Ejecutivo puso en marcha un plan de acción multisectorial, el cual comprenderá la atención de las zonas de emergencia, el restablecimiento de los servicios y la planificación a futuro de las localidades afectadas.

Desde Moquegua, donde se instalará un puente Bailey tras el colapso del puente Montalvo, que une a esa región con Arequipa, anunció la próxima llegada desde Lima del Buque de la Armada Peruana (BAP) Pisco para brindar asistencia a las tres regiones golpeadas por los deslizamientos de tierras desde el pasado jueves.

“Tenemos también una lección que aprender: con la naturaleza no se juega; tiene su espacio. Muchas veces nos confiamos y ocupamos espacios de las quebradas o del cauce de un río (...). Le pedimos a las autoridades, a la población, responsabilidad para no ocupar áreas vulnerables y no lamentar en el futuro pérdidas de infraestructura o vidas humanas”, recalcó.

COEN

Antes de retornar a Lima, Vizcarra informó que convocaría a una Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) “para implementar acciones a nivel nacional, destinar las partidas, los bienes y de una vez ponernos en acción”.

En tanto, en la región Piura, los centros poblados de los distritos de Lalaquíz, Canchaque y San Juan de Bigote se encuentran incomunicados debido a la caída de rocas en las vías que conducen a estos lugares y se reportó mayor intensidad de lluvias en la parte sierra de la región, lo cual ha puesto en alerta a las autoridades.