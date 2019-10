Martín Vizcarra aseguró que no sabe quién lo reemplazaría si viaja al extranjero

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, aseguró que no tiene conocimiento quién lo reemplazaría si viaja al extranjero tras la renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia de la República.

En ese sentido, el presidente indicó que se encuentra a la espera del análisis oportuno del Ministerio de Justicia sobre el tema.

"No, todavía no se sabe. Estamos esperando un análisis del Ministerio de Justicia", remarcó el mandatario en diálogo con El Comercio.

Luego, Martín Vizcarra señaló que mientras no esté claro el asunto no podrá salir del Perú. Ello debido a que no hay un Congreso de la República que apruebe los viajes, tras su determinación sobre el cierre del Parlamento del 30 de septiembre pasado.

"Todavía no tengo una opinión legal al respecto. Esperemos que sea el Ministerio de Justicia como ente legal del gobierno quien determine cuál es la situación. Mientras que no esté claro, obviamente no podré salir del país", subrayó.

"Pero si se encuentra un mecanismo con sustento legal para poder salir, claro, siempre y cuando sea estrictamente necesario poder viajar fuera del país", añadió.

La renuncia

Un día después de la disolución del Congreso, Aráoz renunció de forma irrevocable a la vicepresidencia a través de una carta que subió a sus redes sociales.

En la carta dirigida al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, Aráoz dijo esperar que se convoque pronto a las elecciones generales.

“Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país", escribió.

Como se recuerda, horas después que Vizcarra disolviera el Parlamento, Pedro Olaechea presentó a Aráoz como presidenta encargada del Perú ante el Hemiciclo.