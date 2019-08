Martín Vizcarra aseguró que tiene buena relación con Aráoz (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, aseguró que tiene una buena relación con la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, tras ser consultado sobre los supuestos desaires durante la Parada Militar por Fiestas Patrias.

Desde Loreto, el mandatario confirmó que Aráoz desconocía sobre el proyecto de ley para el adelanto de las elecciones generales para el 2020, como ella lo había manifestado.

Luego, precisó que ha sostenido una reunión con la vicepresidenta en la cual le ha explicado los motivos de su determinación sobre su proyecto de reforma constitucional.

"La vicepresidenta Mercedes Aráoz manifestó que no conocía, efectivamente, no conocía. Ayer (miércoles) he hablando con ella y le explicado cuál es el sustento, las razones. Hemos tenido una reunión cordial", remarcó.

Posteriormente, Vizcarra recalcó que la determinación sobre el adelanto de elecciones generales se tomó en el Consejo de Ministros del miércoles 24 de julio, como consta en las actas.

En ese sentido, refirió que le proporcionarían una copia de esas actas al congresista del Apra, Jorge del Castillo, tras haberlo solicitado.

"El día miércoles de la semana pasada, se tomó la decisión en Consejo de Ministros y consta en actas. Si alguien lo requiere, creo que el congresista del Castillo lo ha pedido, se le dará formalmente y ahí verá que el miércoles 24 en Consejo de Ministros se aprobó todo el contenido del discurso, donde incluye el adelanto de elecciones", puntualizó.