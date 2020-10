Luego de la detención de exfuncionarios de confianza, el presidente de la república Martín Vizcarra dará un pronunciamiento alrededor de las 12:30 de la tarde de este viernes, día 201 de estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú, según informó Perú 21.

Esta mañana, se llevó a cabo diligencias en diferentes puntos de Lima, luego de que el Poder Judicial aceptó el requerimiento de detención preliminar por parte del Ministerio Público contra diez investigados por el caso “Richard Swing”.

Entre los intervenidos se encuentran Karem Roca Luque, ex secretaria personal del mandatario; Miriam Morales, ex secretaria general de Palacio de Gobierno; y el ex asesor de Comunicaciones, Oscar Vásquez.

Asimismo, el compositor Richard Cisneros, núcleo de la investigación, fue detenido en su departamento de San Isidro, en el marco de las pesquisas de la fiscalía por presuntas irregularidades en su contratación en el Ministerio de Cultura.

Sobre ellos y otros seis ex funcionarios públicos pesa una orden de detención preliminar por siete día s. La fiscalía argumentó que mantener en libertad a los investigados perturbaría las investigaciones que lleva a cabo.

Incluso, el documento de requerimiento fiscal indica que se estaría modificando material probatorio y coordinando entre testigos acerca de las futuras diligencias que llevará a cabo el Ministerio Público en relación a esta investigación.

El pronunciamiento del jefe de Estado se llevará a cabo luego de su participación en la supervisión de los avances de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, precisamente en el distrito de Santa Anita.

En dicho acto también se encuentra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, quien secundará a Vizcarra Cornejo en sus declaraciones a la prensa.

