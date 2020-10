La vocera alterna de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte, aseguró que dentro de su bancada nadie le propuso al presidente Martín Vizcarra postergar las Elecciones Generales 2021.

En diálogo con Canal N, dijo que en su partido rechazan “totalmente” la acusación del mandatario y criticó que haga la denuncia a “cuentagotas”.

“Lo veo totalmente complicado, no es fácil hablar con el presidente. Soy vocera de un partido y en ningún momento he visto la posibilidad de hablar con el presidente”, expresó.

“Que se presuma que pueda ser sencillo que un congresista llame por teléfono al presidente, vaya a Palacio y no quede nada registrado, realmente es jalado de los pelos. En las reuniones internas que hemos tenido se ha definido que nadie le ha hecho ese planteamiento al presidente”, añadió.

En ese sentido, Omonte refirió que al inicio de la pandemia del coronavirus “hubo unas semanas de bastante incertidumbre”, pero una vez superado el tema se definió el cronograma electoral, con lo cual se dio “vuelta a la página”.

La parlamentaria de APP también se mostró a favor de que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, acuda al Congreso de la República para explicar la denuncia de Vizcarra.

Finalmente, Omonte indicó que en su bancada ya se está discutiendo la nueva moción de vacancia que alista Unión por el Perú (UPP) contra el presidente Martín Vizcarra y que la decisión de apoyarla o no se tomará con “responsabilidad”.

“Estamos discutiéndolo, no va a ser una decisión fácil. Tenemos que asumir con mucha responsabilidad. No va a ser fácil tomar una decisión pronta. Si vamos a apoyar o no la vacancia, lo vamos a pensar y reflexionar responsablemente, pero sin ningún apremio”, sentenció.