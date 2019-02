Martín Vizcarra: "¿Quién combatió al 'Club de la Construcción'? Yo lo combatí" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que él combatió al 'Club de la Construcción' cuando era ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

"Cuando se habla del 'Club de la Construcción', les pregunto, ¿Alguien sabia que existía hace 3 años? Nadie sabía. ¿Quién combatió al 'Club de la Construcción'? Yo, como ministro de Transportes, denuncié públicamente y lo combatí", expresó el mandatario a la prensa. (Ver desde el minuto 14:57)

En ese sentido, Martín Vizcarra negó que haya participado en el tema financiero de la campaña presidencial que realizó Peruanos por el Kambio en el 2016.

"En la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016 nosotros participamos estrictamente colaborando con el tema politico. Estuvimos ajenos por completo a todo el tema financiero, económico y presupuestal de la campaña", manifestó.

NEGÓ REUNIÓN EN CASA DE PPK

Asimismo, dijo no haber participado en ninguna reunión que se haya tratado el tema de financiamiento, negando lo declarado por aspirante a colaborador eficaz, quien afirmó que Martín Vizcarra estuvo en una reunión cuando una empresa del 'Club de la Construcción' entregó 100 mil dólares para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

"No he participado en ninguna reunión que se ha tratado de financiamiento. Las reuniones en que he participado y han sido muchas fueron estrictamente de carácter político, precisamente para tomar las mejores decisiones estratégicas para ganar las elecciones", sostuvo.