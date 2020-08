Congresista que insultó a Martín Vizcarra se disculpó y se pone a disposición de Comisión de Ética

El congresista Jhosept Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso) pidió perdón al presidente Martín Vizcarra tras la frase agraviante que lanzó en la sesión del pleno virtual del pasado 5 de julio, en el momento en que se debatía el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y del antejuicio político para altos funcionarios.

Al momento de iniciarse la sesión, el legislador pidió la palabra al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, y aseguró que su frase fue “desafortunada y lamentable”, y afirmó que no tuvo la intención de ofender a nadie, mucho menos a la investidura presidencial, pese a sus “fuertes discrepancias”.

“Repito, jamás sería capaz de vertir [sic] palabras denigrantes en su contra. Sin embargo, con esto no pretendo justificar lo sucedido. Toda mi vida siempre he asumido con responsabilidad mis actos y esta no será la excepción”, expresó.

“Por eso pido disculpas públicas al presidente de la República, a mi partido Alianza para el Progreso, a ustedes mis colegas congresistas, al pueblo peruano y a quienes se sintieron aludidos u ofendidos. Es de varones reconocer errores. Por ende me pongo a disposición de la Comisión de Ética del Congreso de la República, de quien ya recibí la documentación respectiva para mis descargos”, añadió.

La Comisión de Ética solicitó a Pérez sus descargos en una carta enviada el 27 de julio. El documento, difundido por el diario El Comercio, señala que se espera la respuesta para “determinar si los hechos denunciados ameritan el inicio de una investigación”.

Este pedido de descargo se da luego que el Área de Grabaciones del Congreso informara el 23 de julio que fue Jhosept Pérez quien tenía el micrófono encendido durante la sesión plenaria cuando se escuchó la frase: “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c... ese c…. su madre”.

El insulto se realizó cuando Omar Chehade, también integrante de Alianza Para el Progreso y presidente de la Comisión de Constitución, hacía uso de la palabra. Ante ello, el presidente del Congreso, Manuel Merino, pidió que los legisladores apaguen sus micrófonos.

Según el oficio que envió el área de grabaciones al jefe del Departamento de Redacción del Diario de Debates, Eduardo Mejía, en el video de ese día se puede ver cómo el recuadro con el nombre de Pérez Mimbela se enciende cuando se escucha el insulto, indicador de que él era quien estaba hablando.

Cabe recordar que el propio Martín Vizcarra hizo alusión a este insulto en una conferencia de prensa virtual, para asegurar que la eliminación de la inmunidad y el antejuicio no le afectaba porque solo tenía un año más en el cargo.

“Por ahí, al terminar el debate, se escuchó un comentario de un congresista y se filtró, como están con los micros abiertos en esta conversación y dicen: ‘Ya se…’. No, estamos en hora donde hay niños, pero con palabras soeces, diciendo que yo soy el que me perjudiqué”, dijo.