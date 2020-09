Este jueves, durante el mensaje a la Nación que brindó durante horas de la noche, el presidente Martín Vizcarra descartó que vaya a presentar su carta de renuncia al cargo tras la difusión de tres audios que lo compromenten con el caso “Richard Swing”.

“Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la consciencia tranquila. Nada de lo presentado de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. Yo no me corro", recalcó.

Asimismo, recordó el día en el que asumió como presidente de la república en marzo del 2018, luego de la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski.

“El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso con los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial y así lo haré”, destacó.

Además, pidió que las instituciones correspondientes lleven a cabo las investigaciones sobre la contratación de Richard Cisneros, de quien negó haber tenido injerencia para que labore para el Ministerio de Cultura.

“Que investiguen todo, todo lo que corresponda. Con toda la severidad, para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello”, resaltó.

En esa línea pidió a las fuerzas del Congreso “que no se presten a este juego sucio”, en referencia a los audios difundidos esta mañana por el excontralor Édgar Alarcón.

Martín Vizcarra se pronuncia sobre audios: "No voy a renunciar, yo no me corro" 10/09/2020