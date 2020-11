El expresidente Martín Vizcarra consideró este viernes que el Ejecutivo y el Legislativo “son uno solo” y dijo estar preocupado por la división de poderes en el Gobierno de Manuel Merino.

Cuestionó, en ese sentido, que la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le haya pedido la renuncia al procurador general Daniel Soria. Lamentó, también, que el primer ministro Ántero Flores-Aráoz haya indicado que el Parlamento puede renovar a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) “en estos momentos”.

“Que lo primero que haga la ministra de Justicia sea pedir la renuncia del procurador general, preocupa, preocupa realmente. Que el premier diga que el Congreso puede cambiar el TC en estos momentos, preocupa”, sostuvo el exmandatario en diálogo con la prensa en las afueras de su vivienda en San Isidro.

“En estos momentos, el Congreso y el Ejecutivo son uno solo. [...] Uno no sabe si el Congreso es un extensión del Ejecutivo o si el Ejecutivo es una extensión del Congreso, pero es lo mismo”, señaló.

En otro momento, Vizcarra Cornejo consideró que las “seis bancadas que han apoyado la vacancia” tuvieron distintos “tipo de interés” para removerlo del cargo y dijo no sentirse traicionado por el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, que pese a haberlo descartado, su bancada votó a favor de la vacancia.

“Son seis bancadas las que han apoyado la vacancia. Hay que ver el tipo de interés que tengan, en particular, cada uno. Hay un grupo que quiere sacar a su líder de la cárcel, hay otro grupo que quiere que su universidad esté activa, tenemos otro grupo que tiene una serie de congresistas con investigaciones fiscales y que quieren mantener esta inmunidad”, manifestó.

“No, traición [de APP] no, porque un partido político que no es el partido de Gobierno, puede tomar la decisión que crea más conveniente. No es la traición al presidente, no es una traición a Martín Vizcarra. El análisis que hace [César Acuña] de que la vacancia iba a afectar la gobernabilidad del Perú es lo que vemos que en efecto la está afectando. La traición es al Perú, no a mí. Yo no me aferro a cargos”, indicó.