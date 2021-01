Martín Vizcarra, candidato al Congreso por Somos Perú, reconoció que en algunas ocasiones la situación se sale de control cuando camina por calles de diferentes regiones del país, como parte de su campaña política, debido a que ciudadanos se le acercan.

“ Reconocemos que, en nuestro caminar por diferentes ciudades, la gente se nos acerca y hay veces que como se pierde un poco el control . Entonces, tenemos que mejorar y también tenemos que ser autocríticos. Tenemos que pregonar con el ejemplo, vamos a seguir recorriendo el país y pedimos a los ciudadanos que nos ayude. Hay gente muy amable, muy cercana, que quiere acercarse, respetémonos, porque nosotros mismos vamos a respetar estas normas”, expresó el mandatario en una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, el expresidente pidió a las personas a que usen la mascarilla de manera correcta para evitar contagios de coronavirus y aseguró que no convocará a mitines políticos ni a reuniones en lugares cerrados que no tengan suficiente ventilación.

“Estamos en campaña electoral y, como tal, soy candidato. Es un tema aparte que no lo voy a tocar acá, pero que traigo porque en las visitas que nosotros hacemos a las diferentes regiones del Perú no hay mitines, no hay eventos, no convocamos a cantantes”, manifestó.

Por otro lado, Vizcarra cuestionó al presidente Francisco Sagasti por no reiterar el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos.

