Vizcarra: "En nuestro país no puede haber personas de primera y de segunda clase"

El presidente de la República, Martín Vizcarra habló sobre la importancia de promover la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación. “Se trata de creernos todos iguales, semejantes, porque como hemos dicho aquí, en el Perú, en nuestro país, no pueden haber personas diferentes de primera y de segunda clase. Todos somos iguales y ese concepto debemos manejarlo desde el nivel de formación, de desarrollo”, señaló.

Martín Vizcarra tomó la palabra durante su discurso para agradecer a las niñas y niños que participaron en el Tinkuy 2019 en Palacio de Gobierno, donde se realizó el encuentro anual para promover el intercambio y la valoración de la diversidad cultural y lingüística de pueblos originarios, comunidades afroperuanas y demás tradiciones culturales.

“Sentimos que ustedes están representando a todos los peruanos y han demostrado su nivel de compromiso y amor que tienen por su cultura y por el país [...] Me piden a mí como presidente que trabaje para que todos seamos iguales, para que no haya discriminación, para que todos tengamos oportunidades igualitas, no importa si somos de la costa, sierra, selva; no importa si hablamos diferentes lenguas, si tenemos diferentes culturas”, señaló.

“Eso estamos buscando en el Gobierno, en el Ministerio de Educación, en todas partes porque eso queremos”, añadió Martín Vizcarra, para luego asegurar que seguirá trabajando para atender los pedidos y necesidades de las instituciones educativas de donde proceden los niños del Tinkuy 2019.

Tinkuy 2019 es organizado por la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicio Educativo en el Ámbito Rural del Minedu y este es el segundo año que el encuentro se lleva a cabo, entre otras sedes, en Palacio de Gobierno.