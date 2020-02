El presidente de la República, Martín Vizcarra, estimó que no existirán nuevos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, tras la culminación de la ceremonia de entrega de credenciales a los legisladores electos.

En breves declaraciones a la prensa al término de la ceremonia en San Borja, que estuvo a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el mandatario espera que entre siete y días los nuevos parlamentarios puedan asumir funciones.

“[Confiamos que] en una semana o diez días ya puedan asumir funciones, es lo que esperamos. No, estimo que no va a ser [nuevos enfrentamientos con el Congreso]. He visto en todas las bancadas la mejor voluntad de trabajar en conjunto”, aseveró.

Como se recuerda, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados oficiales de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y entregó las credenciales a los 130 parlamentarios elegidos en los comicios del pasado 26 de enero.

El acta general consigna el resultado del cómputo al cien por ciento de las actas de proclamación elaboradas y suscritas por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) habilitados para el proceso electoral, luego de resolver las observaciones e impugnaciones que se presentaron.

Las credenciales, en tanto, acreditan a los legisladores como tales, con lo cual estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República y completar el período parlamentario 2016-2021.

Cabe indicar que durante la ceremonia, Martha Chávez, de Fuerza Popular, saludó a las autoridades, recibió su credencial de manos de presidente del JNE, Víctor Ticona, pero se negó a tomarse la fotografía protocolar junto al presidente Martín Vizcarra.