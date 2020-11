Martín Vizcarra, expresidente de la República, afirmó en la noche de este domingo 22 de noviembre que evalúa postular al Congreso de la República encabezando una lista parlamentaria y que la decisión se conocerá en el transcurso de esta semana.

“No he conversado con ningún partido político, pero recién, después de esta aventura golpista, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, después del esfuerzo de la reforma política y reforma judicial que se han quedado a medias, creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo de colaborar desde donde podamos para corregir esta situación. Lo han hecho millones de peruanos en las calles, estoy evaluando cuál es la mejor decisión al respecto ”, expresó en Punto Final.

Asimismo, el exmandatario dijo que recién en estos días, tras la decisión del TC de declarar como infundada la demanda comepetencial sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ha decidido considerar la posibilidad de postular al Parlamento.

“La sentencia del TC es lo que recién me ha hecho tomar en cuenta esta posibilidad. Estoy evaluando, primero es la decisión de participar en una lista congresal, obviamente encabezándola . Esa posibilidad que no la tenía hace tres días porque no pueden quedar las cosas en el aire como dice el señor Blume. Entonces, hay que definirlas”, sostuvo.

“El TC se ha lavado las manos”

El expresidente Martín Vizcarra afirmó que el Tribunal Constitucional “se ha lavado las manos” al no definir los parámetros sobre la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, la que fue usada por el Congreso para sacarlo de Palacio de Gobierno.

“El Tribunal Constitucional ha cumplido fielmente uno de los pedidos que se le ha hecho a toda la población durante la pandemia: lavarse las manos. Es lo que ha hecho, se ha lavado las manos, no ha definido sobre el tema de fondo y eso realmente no es aceptable cuando es el intérprete máximo de la Constitución y era necesario por la estabilidad de la democracia que se defina”, expresó en Punto Final.

VIDEO RECOMENDADO

Manuel Merino pide al Partido Morado retirar candidatura presidencial para “garantizar neutralidad”

Manuel Merino pide al Partido Morado retirar candidatura presidencial para "garantizar neutralidad e