El ex procurador anticorrupción César Azabache señaló que la decisión de la Fiscalía de la Nación de no otorgar facultades al Equipo Especial Lava Jato para investigar al presidente Martín Vizcarra por el caso Obrainsa “va a hacer ruido”.

En RPP Noticias, indicó que el comunicado emitido por el Ministerio Público el último viernes va a ser interpretado hasta en “términos casi políticos” debido a que el lenguaje y el momento lo hacen “complejo”.

“Me parece que esta es una decisión que va a hacer ruido, va a tratar de ser interpretada en términos casi diría políticos, pero creo que la fiscalía tiene un margen que -hay que reconocer- corresponde a decisiones de gestión”, señaló.

Detalló que desde su punto de vista, el comunicado de la Fiscalía de la Nación genera la impresión de que se ha quitado al equipo de fiscales competencias para un caso que aún está en evolución.

“Comparto la impresión de que el lenguaje del comunicado y el momento lo hace complejo y diríamos que institucionalmente no oportuno porque crea la impresión que se ha quitado al equipo de fiscales competencia para un caso en evolución y además la crea en un momento en que desde determinados sectores muy respetables se han levantado cuestionamientos hacia la Fiscalía de la Nación. No es un buen lenguaje, no es un buen momento y no está suficientemente justificado”, acotó.

No obstante, Azabache consideró que si bien las investigaciones a Martín Vizcarra se iniciarán cuando deje el cargo, hay “tiempo suficiente” para que los procedimientos de colaboración eficaz “maduren, cierren y produzcan resultados definitivos inamovibles” en julio del 2021.

“De aquí al próximo año pueden pasar muchas cosas”, dijo al recordar que el Equipo Especial tiene todos los casos de obras manejadas por Odebrecht, los sobornos pagados a políticos peruanos y del llamado ‘Club de la Construcción’.

“Tiene sentido notar que las fiscalías, que están haciendo un trabajo muy minucioso, están tomando mucho tiempo para cerrar algunos casos emblemáticos y llegar a juicio”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Anuncian reinicio de vuelos internacionales a siete países