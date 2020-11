Cuando fue abordado por los periodistas a su llegada a la sede central del Ministerio Público, el expresidente Martín Vizcarra aprovechó para declarar sobre la coyuntura política y los rumores de una posible postulación al Congreso de la República.

En esa línea, negó que haya tenido conversaciones con alguna agrupación política en torno a dicha posibilidad y aseguró que sus prioridades son otras.

“Desde que he salido el día lunes me he dedicado absolutamente con mi abogado para presentarme. No he conversado con ningún partido político en absoluto, así que estamos totalmente dedicados a esta diligencia”, manifestó.

Esto sucede luego de que el periodista Beto Ortiz sostuviera que el exjefe de Estado tentaría una curul en el Parlamento postulando por Somos Perú.

Sobre las manifestaciones que se desarrollan en varios puntos del país en contra de la asunción de Manuel Merino a la Presidencia de la República, Vizcarra Cornejo aseguró que la ciudadanía está ejerciendo su derecho de protesta.

En efecto, comentó que durante su etapa como presidente instó a todos sus ministros del Interior a respetar las protestas de los ciudadanos, siempre que no se generen actos “de daños a la propiedad privada”.

El exmandatario se encuentra en la sede central de la fiscalía para declarar ante el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción del hospital regional de Moquegua.

