La jueza María de los Ángeles Álvarez dictó impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses para el expresidente Martín Vizcarra por la investigación que se le sigue por las presuntas coimas que habría recibido cuando fue gobernador de Moquegua, a cambio de las obras Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua.

Álvarez tomó esta decisión tras declarar fundado el pedido del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche. La medida vencerá el 22 de mayo del 2022.

Ayer, al inicio de la audiencia en la sede del Poder Judicial, el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, anunció que se allanaba a la medida restrictiva contra su defendido.

Ugaz indicó que había entregado al despacho del fiscal Juárez el pasaporte diplomático y biométrico del exmandatario para mostrar su disposición ante la justicia.

AMIGO EN BOLIVIA

No obstante, en su decisión, la jueza Álvarez determinó que el investigado “tiene ingresos suficientes para abandonar el país”, debido al cargo que ostentó como presidente.

Consideró que es necesario y proporcional la presencia del investigado en el proceso.

En audiencia, Juárez enfatizó que el exmandatario, quien salió del cargo tras un proceso de vacancia en el Congreso, podría fugarse a Bolivia dada su amistad con el presidente de dicho país, Mario Arce.

Según las pesquisas, Vizcarra habría recibido un millón de soles del consorcio Obrainsa-Astaldi a cambio de la adjudicación de la obra Lomas de Ilo. Además, habría recibido un millón 300 mil soles por parte del consorcio ICCGSA-Incot a cambio de la buena pro del Hospital de Moquegua.

sin fuga. En declaraciones a la prensa, el expresidente Vizcarra aseguró que no se fugará del país.

“Yo aquí me quedo al lado del pueblo. Yo no me iré a una clínica, ni a una embajada, ni mucho menos me voy a autoeliminar. Aquí estoy”, remarcó el exmandatario.