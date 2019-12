El presidente Martín Vizcarra dijo que su gobierno “no dejará la lucha contra la corrupción", ya que ello también permite el desarrollo del país, por lo que las autoridades deben trabajar honestamente; e indicó que el 26 de enero de 2020, será la misma población la que elija a los congresistas que deseen tener.

"Cómo haremos proyectos de agua, saneamiento y otras obras si no luchamos contra la corrupción que se lleva 10,000 millones de soles de todos los peruanos por año, no debemos dejar esa lucha, por ahí hay unas voces que dicen: ‘ya deje la lucha contra la corrupción’. No, nunca. Nunca vamos a dejar la lucha contra la corrupción”, afirmó.

“Antes decían ‘no importa que robe pero que haga obra’, ahora de ninguna manera... Tienen que hacer obras los alcaldes, pero trabajando honestamente, y ¡Sí se puede!”, aseveró el mandatario desde Lambayeque, donde participa en una ceremonia de entrega de títulos de propiedad de COFOPRI.

El presidente Vizcarra manifestó que lucha contra la corrupción es una de las políticas de trabajo de su gobierno, la misma que debe fortalecerse durante el próximo año.

“Y ese concepto lo compartimos todos, ya no solo un teórico o un académico, sino que ya es la población, los jóvenes quienes han cogido la bandera de la lucha contra la corrupción y es la principal garantía de que no la dejaremos de lado, porque ellos nos exigen que sigamos con esa tarea”, subrayó.

Además, el jefe de Estado instó a los ciudadanos a informarse antes de votar en los comicios del 26 de enero. “Ustedes van a escoger a los congresistas... antes de votar revisen los antecedentes de los candidatos, vean su trabajo y premien con su voto a los que sí han trabajado”, indicó.señaló.

Mira el video: