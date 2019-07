Martín Vizcarra presentará proyecto de adelanto de elecciones esta semana

Síguenos en Facebook

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció ayer su segundo mensaje a la Nación de 28 de julio enfocado en priorizar la economía, competitividad y productividad. Sin embargo, su balance y propuestas pasaron a segundo plano cuando anunció de manera sorpresiva la presentación de un proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al año 2020, así como el fin de su cargo en la misma fecha.

La reforma tendrá que ser debatida con prioridad en el Parlamento y deberá ser ratificada mediante referéndum.

Medida

El mensaje presidencial, que se extendió por aproximadamente 1 hora 36 minutos, tuvo su punto más álgido cuando Vizcarra abordó la reforma política.El punto generaba expectativa, debido a que -según diferentes expertos- el Congreso no había respetado la esencia del proyecto del Ejecutivo en el extremo referido a la inmunidad parlamentaria.

“Hemos encontrado obstáculos y resistencias para sacar adelante la reforma política. Aquellos quienes evitan poner al Perú primero han tratado de frenar innumerables veces la reforma”, dijo. El Mandatario recordó el tratamiento que tuvieron en el Congreso los proyectos de reforma enviados por el Ejecutivo. “¿Cuáles fueron los resultados? (...) ¿Qué tanto se ha mantenido de las propuestas originales?”, se preguntó.

Por ello, se refirió específicamente a la reforma sobre la inmunidad parlamentaria. “Nos preocupa que el Congreso haga caso omiso al clamor ciudadano, manteniendo esta competencia dentro de su fuero (...). Es inadmisible que alguien, solo por ser congresista, no pueda ser juzgado o detenido”, expresó.

Es así que recordó que cada vez que viaja por el Perú recibe el clamor ciudadano: “Presidente, cierre el Congreso”. Sus declaraciones ocasionaron que legisladores de Fuerza Popular y el APRA interrumpan su discurso, mientras que las bancadas de izquierda, los oficialistas y los ministros aplaudían. “Con esta acción se reforzarán los cimientos de nuestra República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, ¡el Perú primero!”, exclamó.

El jefe de Estado terminó su discurso en medio de pifias. “¡Fuera! ¡Fuera!”, le gritaron desde la bancada mayoritaria. También se escucharon duras frases como “¡dictador!” y “¡tirano!”.Camino a Palacio de Gobierno, Vizcarra adelantó brevemente que el proyecto será presentado en el transcurso de esta semana.

Análisis

Expertos consultados por Correo esbozan algunos motivos que habrían llevado al Mandatario a proponer una reforma de adelanto de elecciones y explican cuáles son las consecuencias para el país. Para el analista político César Campos, el Presidente de la República se sumó al clamor de la población, que pide constantemente que “se vayan todos”.“No ha encontrado otra salida desde su perspectiva (...), creo que se abre un proceso de debate constitucional”, sostiene.

Sin embargo, agrega que detrás del adelanto de elecciones, Vizcarra disfraza su fracaso en la administración económica del país.“Sabe que las cosas no se le presentan bien, el clima que se le va a venir encima es una retracción mayor de las inversiones”, señaló el politólogo.

Además, recuerda que el Presidente tiene rasgos populistas. “Alimentó una situación y un clima en el cual le conviene retirarse antes de ser acusado de un manejo realmente pobre de los indicadores del país”, refiere. Campos es enfático en indicar que el adelanto de elecciones tendrá un impacto en la economía.

“En términos inmediatos, porque afianza la incertidumbre”, argumenta. El analista político Agustín Figueroa calificó el anuncio del presidente Vizcarra como una “bomba”, pero resaltó que existen dos incógnitas.“El Presidente no ha leído el texto. Él ha dicho ‘yo también me voy’, pero qué dice el proyecto de ley que tiene que mandar al Congreso. En segundo lugar, no sabemos cuál será la reacción del Congreso y ante qué cosa va a reaccionar”, sostuvo.

De otro lado, refirió que el impacto en el ámbito económico sería negativo, pues el país vive en una situación de inquietud.“Los empresarios tienen dificultad para tomar la decisión de invertir en el Perú y este tipo de cosas, que son parte de un conflicto, se da en muy pocos países y demuestra inmadurez política”, enfatizó.

En tanto, para el analista Fernando Rospigliosi, la propuesta del Presidente es, sin duda, “la salida menos mala” para superar la crisis política que vive el país. “La salida concreta que plantea es la más adecuada al momento. Hubiera sido mejor en el año 2017”, sostiene.

El también exministro calificó la medida como populista, la cual -dijo- tendrá el respaldo de la población. “Por eso es muy difícil que el Congreso pueda resistirse”, indicó.También destaca que la propuesta es razonable en la que medida en que Vizcarra no vaya a postular a la Presidencia.“Siempre es posible que él trate de torcer esa vía”, destaca. La parálisis en la economía ya se ve con pronósticos preocupantes, advirtió.

“Si cerraba el Congreso, iba a ser peor”, comentó. Para el expresidente del TC, Carlos Mesía, todo lo sucedido deja una sensación de estar en un escenario de incertidumbre. “El Presidente debió ser más sincero. Debió plantear su renuncia y la de su vicepresidenta Mercedes Aráoz, y así permitir que el presidente del Congreso convoque inmediatamente a elecciones, que es lo más rápido”, señaló.

Postura similar tiene el abogado Luciano López, quien sostiene que si el Mandatario es consecuente con lo dicho en su mensaje, de no aprobarse la reforma en el Congreso, este podría coordinar su renuncia con la vicepresidenta.“La manera de forzar un gobierno transitorio con miras a las elecciones y para renovar tanto el Congreso como el Ejecutivo es que él y la señora Aráoz renuncien”, indicó el letrado.

Disposición

El constitucionalista Samuel Abad sostiene que la reforma constitucional que presentará en los próximos días el presidente Martín Vizcarra no es una novedad. Recordó que en el año 2000, el país afrontó una crisis política similar por la renuncia del exmandatario Alberto Fujimori. En esa época, dijo, se estableció la Disposición Transitoria Especial contenida en la Constitución del 93.En ella, agregó, se redujo el mandato presidencial y se dispuso que el periodo de 5 años se recortaba a 1 año.

El Congreso, en aquel tiempo, la aprobó rápidamente.“Ese es el antecedente, es una figura que existe, es una salida constitucional a una crisis política”, destacó. Consultado sobre un eventual pedido de vacancia contra el jefe de Estado, señaló no encontrar justificación o razón para tal solicitud, pues no se trataría de una infracción que se haya cometido por parte del Ejecutivo, que tiene competencia para presentar iniciativas de reformas constitucionales.

“No puede pensarse que es una infracción a la Constitución, que es una causal de incapacidad moral o algo por el estilo. Presentar proyectos de ley así como cuestiones de confianza es una competencia del Ejecutivo. Esto ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en una sentencia dada en noviembre del año pasado de manera unánime por todos los magistrados”, detalló.

Por ahora, el panorama es incierto. Desde el Congreso se emitió un comunicado señalando que “se procederá únicamente dentro del marco constitucional vigente y dentro del respeto a los principios democráticos”.