En la noche de este jueves 18 de marzo, la jueza María de los Ángeles Álvarez decidió rechazar el pedido de prisión preventiva, realizado por el fiscal Germán Juárez Atoche, contra de Martín Vizcarra, expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto cobro de coimas durante su etapa como gobernador regional de Moquegua.

La tesis fiscal sostiene que el exmandatario habría recibido sobornos de las empresas Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) a fin de que estas consigan la buena pro de las obras Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo, respectivamente.

Previamente, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país para el investigado como medida coercitiva. Además, este miércoles la misma instancia decidió impedir que el también exministro de Transportes y Comunicaciones transfiera 21 inmuebles.

“No abandonaré el país, no pediré asilo político, ni me voy a internar en clínica u hospital”

Martín Vizcarra afirmó, en su intervención en la audiencia de pedido de prisión preventiva en su contra, que no pedirá asilo político ni tampoco se iba a internar en cualquier centro médico para evadir a la justicia.

“El fiscal Germán Juárez Atoche formula un requerimiento de impedimento de salida del país en mi contra por 18 meses. Decidí allanarme, no apelar, porque, como siempre lo he dicho, no voy a abandonar el país, no voy a pedir asilo político, ni me voy a internar en clínica u hospital para evadir la justicia. Ello lo reitero ante todo el país, estoy aquí para responder y aclarar lo que se solicite sin temores porque sé que no he cometido ilícito alguno”, expresó.

Asimismo, el exmandatario indicó que cuando se refiere a que existe una persecución política en su contra es por todos los procesos que se le sigue en el Congreso, Ministerio Público y hasta los pedidos de tacha en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Tengo, por un lado, todo el récord de tachas y procesos que también ha aludido mi abogado interpuestas en el JNE. Por otro lado, están los múltiples procesos de acusación constitucional que están en marcha desde el Congreso y apuntan a una inhabilitación express en procesos sumarios y politizados. Ahora, a través de un fiscal que pretende usar, de manera abusiva, una medida excepcional como la prisión preventiva”, manifestó.

