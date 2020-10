El presidente de la República, Martín Vizcarra, negó que se considere como una autoridad que se encuentre “sola” y aseguró que cuenta con el respaldo de la ciudadanía y la tranquilidad que le da su entorno familiar para seguir trabajando.

“Algunos quieren mostrar a un presidente solo, pero ¿cómo voy a estar solo acompañado de tanta gente, de tanta voluntad, de tanto respaldo de la población donde vaya? Pero principalmente, la fortaleza más importante que uno tiene es la tranquilidad del corazón que te la da tu entorno más íntimo, tu familia, una esposa, hijos, nietos que están muy cerca mío”, señaló el mandatario durante la inauguración de un centro de atención con 100 camas hospitalarias en Ayacucho.

“Con la fortaleza de mi unidad familiar, de la comunidad, de las autoridades regionales, municipales y principalmente de la población, sigamos trabajando. Dejemos un Perú del bicentenario con rumbo al desarrollo y al progreso, que es lo que nos merecemos todos los peruanos. ¿De quién depende? Solo de nosotros y vamos a trabajar para conseguirlo”, añadió.

Martín Vizcarra reiteró así que el Gobierno está trabajando en conjunto con las autoridades locales para enfrentar mejor la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y así evitar que una posible segunda ola de contagios afecte al Perú como ocurrió en marzo de este año.

“Que no nos agarre (la pandemia) en la situación que nos agarró esta pandemia en marzo de este año. Ahora sí estamos preparados. Ya no tenemos 2 mil camas, tenemos 20 mil camas para atender pacientes. Ya no tenemos 100 camas, tenemos 1.700 camas UCI”, aseguró.

“Lo más importante. Nos encuentra con una población responsable que usa mascarillas, distanciamiento, responsabilidad. Eso estamos haciendo. La unión de las autoridades, de las empresas y la población van a lograr poder enfrentar mejor cualquier problema que tengamos más adelante”, concluyó.