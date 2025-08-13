El Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, acogiendo así la solicitud presentada por el fiscal Germán Juárez Atoche en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La decisión fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, quien determinó que se cumplían los requisitos para dictar la medida restrictiva, como el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación.

