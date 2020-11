La curva de contagios, muertes y hospitalizados por coronavirus en el país ha mostrado un descenso en los últimos meses, de acuerdo con el presidente de la República, Martín Vizcarra. El mandatario detalló que, en las últimas 10 semanas, el exceso de mortalidad ha disminuido.

“Ahora estamos muy similar que al inicio. El exceso ahora es leve. Si seguimos en esta tendencia, vamos a llegar a los niveles que se tenían en los años pasados”, agregó en conferencia de prensa.

El mandatario se apoyó de cuadros para exponer las tendencias de las cifras y cómo ha evolucionado la pandemia del COVID-19, desde marzo, en el Perú.

tendencia. También informó que la cantidad de hospitalizados ha llegado a un aproximado de 4 mil, a diferencia de los 14 mil que había en la peor etapa de la pandemia.

“Al hospital ingresan pacientes con síntomas moderados, pero ahora es mayor la cantidad de personas que salen de los nosocomios, comparado con la cantidad que entra”, dijo.

De igual forma, dijo que los casos de contagio han bajado al punto de casi igualar los niveles de la primera semana o quincena de marzo.

“No quiere decir que no haya gente que se siga contagiando, porque como lo hemos dicho la pandemia no ha concluido. El virus no se ha ido, está aquí entre nosotros”, señaló.

El ingeniero científico en computación, Ragi Burhum, señaló que ahora se deben aumentar las pruebas moleculares dentro de la estrategia para luchar contra el coronavirus.

“Lo que hay que estar mirando ahora son la cantidad de casos positivos. Para tener los casos positivos correctos, se deben utilizar las pruebas correctas y la cantidad adecuada de pruebas en todas las regiones”, indicó.

MESURA. El jefe de Estado también hizo hincapié en el esfuerzo de la población, pero pidió que se debe seguir en guardia con el virus.

“Las tres curvas tienen una relación: estamos en una situación de mejora continua, pero no puede generarnos ningún triunfalismo porque el virus sigue presente entre nosotros”, apuntó.

PREVENCIÓN. “El virus no se ha ido, está aquí entre nosotros”, dijo Vizcarra.