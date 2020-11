El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que responderá ante el pleno del Congreso cuando se debata la segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra, pero exhortó a los legisladores que la fecha no sea el lunes 9 de noviembre, sino que se lleve a cabo esta misma semana.

“Como demócrata que soy, acepto las herramientas establecidas en nuestra Carta Magna, aunque a nuestro juicio están mal aplicadas, pero las acepto y tendré que ir al Congreso para atender y explicar y justificar la carencia de argumentos de esta vacancia”, señaló en un evento desde Chiclayo.

“Pero pido una cosa al Congreso, con todo respeto. Que no nos tenga la incertidumbre paralizando al país por más tiempo. La propia norma dice que, a partir del tercer día de aprobada la admisión, pueden citar al presidente. Pido respetuosamente al presidente, a la Junta de Portavoces y bancadas del Congreso, cítenme en el término de la distancia. No dejemos pasar más tiempo, puedo ir el jueves mismo, el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre”, añadió.

Este lunes 2 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó por mayoría, con 60 votos, que se admita a debate la moción de vacancia que presentó la bancada de Unión por el Perú, con respaldo de Acción Popular, Frente Amplio y Podemos Perú.

Como parte de este debate, el pleno podrá recibir al mandatario o a su abogado para que ejerza su derecho de defensa. Tras la votación del lunes, el presidente del Congreso Manuel Merino señaló que la vacancia será debatida el lunes 9 de noviembre.

“No estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado el Congreso, pero la aceptamos porque somos demócratas y pedimos que pongan la fecha en esta semana para estar ahí y poder, de una vez por todas, dar vuelta a la página”, indicó el jefe de Estado tras asegurar que irá con “la verdad en las manos”.

Martín Vizcarra cuestionó esta nueva moción de vacancia en su contra, planteada luego de conocer que aspirantes a colaboración eficaz lo acusan ante el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, de haber recibido coimas del ‘Club de la construcción’, y señaló que hay fuerzas políticas que lo quieren sacar del cargo para retroceder en lo que avanzó el Ejecutivo.

“Hay gente que no quiere que las cosas cambien, que sigamos igualitos que hace 200 años más. Nos quieren fuera del Gobierno y vamos a estar hasta el final trabajando con ustedes. Así que estaremos presentes en el Congreso y estaremos como siempre llevando los argumentos de la verdad en la mano y esperamos que las fuerzas democráticas sean las que primen y piensen primero en el Perú”, concluyó