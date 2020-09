Tras la difusión de los nuevos audios de Karem Roca y Miriam Morales, el presidente Martín Vizcarra se pronunciará hoy lunes 14 sde setiembre a la 1 de la tarde mediante una conferencia de prensa.

Como se conoce, el domingo se publicaron otros tres audios protagonizados por la exsecretaria personal del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca Luque. En uno de ellos, indica que fueron entre 5 y 6 las veces en las que “Richard”, presuntamente el compositor Richard Cisneros, fue a Palacio de Gobierno y se reunió con el mandatario. Los audios fueron publicados por el portal El Foco.

“Yo tengo los correos. Te he enseñado tres, son cinco. Las cinco veces a seis veces que yo he puesto en agenda esas veces ha ido Richard, y toditas se ha reunido con el presidente y con Mirian, pero yo lógicamente lo he limpiado”, le cuenta a una persona no identificada aún.

Según reveló el programa ‘Panorama’, los audios difundidos pertenecen al pasado jueves 25 de julio, luego de que Mirian Morales acabara su primer interrogatorio ante la fiscal de la Primera Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios.

“La regla Karem es que debería figurar en el sistema, con esto estamos visibilizando que ha venido el señor cinco veces”, se escucha decir a Mirian Morales en su conversación con Karem Roca.

Audio entre Karem Roca y Mirian Morales. (Audio 3-Panorama)