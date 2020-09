Texto: Glademir Anaya y Sofía López

Se salvó. La breve presencia del presidente Martín Vizcarra ante el pleno del Congreso, así como los discursos de los voceros e integrantes de diferentes organizaciones políticas, confirmaron la teoría del Tribunal Constitucional (TC): La vacancia perdió fuerza y, en consecuencia, no era necesario suspender el proceso. El resultado fue abrumador. Solo 32 votaron a favor, 78 lo hicieron en contra y 15 se abstuvieron.

La moción de vacancia, que necesitaba al menos 78 votos, fue enviada así al archivo.

Vizcarra seguirá en el cargo, pero su imagen ha sufrido un intenso y justificado maltrato. Una pena para la figura de la investidura presidencial, que ha quedado magullada hasta la saciedad.

Desde todos los sectores, se consideró que los audios revelados por el caso “Swing” son una vergüenza y merece investigación y sanciones. Sin embargo, el consenso apuntó a que el presidente deberá dar cuenta de estos actos desde el 29 de julio de 2021.

El día empezó con la imagen del presidente Vizcarra despidiendo a su abogado Roberto Pereira desde Palacio de Gobierno. Sorprendió que minutos después, el mandatario dejase la Casa de Pizarro: Fue despedido por el premier Walter Martos y la titular de Justicia, Ana Neyra. Abordó su vehículo oficial y se dirigió al Legislativo.

A su llegada, antes de ingresar, aseguró que su presencia respondía al cumplimiento de “una obligación constitucional”.

Ya en el pleno ofreció un discurso que duró 14 minutos. “No me corro (...). Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila”, afirmó.

Pese a que reconoció su voz en uno de los audios del caso “Swing”, afirmó que no aceptará las acusaciones en su contra.

Arremetió contra su exsecretaria Karem Roca y presentó dos cartas notariales que muestran como esta se retracta de sus propias versiones (ver página 5).

En otro momento, ofreció disculpas por lo sucedido."Es muy grave tener sumido al país en esta incertidumbre. Por eso, ante la representación nacional pido sinceras disculpas porque todo lo acontecido en el marco de estos audios partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno. Quedará investigar cuáles fueron las verdaderas motivaciones que tuvo para realizar ello", manifestó.

Asimismo, dijo estar convencido de que los congresistas harán prevalecer sus valores democráticos y, antes de retirarse, resaltó que el único delito, lo único ilegal, “es la grabación clandestina”.

Si bien Vizcarra se retiró del hemiciclo, dejó a Pereira para continuar la exposición.

defensa. Pereira, por su parte, a pesar que tenía 60 minutos para defender al mandatario, utilizó un poco más de 44.

Su principal argumento se sustentó en que la causal de incapacidad moral debe cumplir ciertos requisitos.

“Para vacarlo, tienen que ser hechos objetivos y graves (...), son hechos no corroborados, están en investigación”, expresó.

Además, cuestionó la autenticidad de los audios y la forma en que fueron presentados por Alarcón.

“Existe una grave forma en cómo se ha iniciado este procedimiento”, agregó.

Concluyó señalando que el Congreso tiene la oportunidad de mostrarle al país “que es posible debatir ideas y resolver conflictos”.

POSTURAS. Luego, durante el extenso debate de más de 10 horas, los parlamentarios fueron adelantado la tendencia de los votos de sus grupos, lo que se confirmaría horas después con el rechazo a la vacancia.

No obstante, María Teresa Céspedes, vocera del Frepap, señaló que su bancada votaría a favor de vacar al presidente.

Su grupo fue uno de los que se abstuvo en la admisión de la moción el 11 de setiembre.

La parlamentaria cuestionó que el presidente “peche” al Congreso y no tenga la “hidalguía” de reconocer su error.

“Votaremos por una vacancia que inicie un proceso en la política peruana que tanto se anhela”, sentenció.

Daniel Urresti aseguró que “ni hoy ni mañana habrá vacancia”, pues no existe consenso en el Congreso.

El vocero de Podemos Perú le dijo al presidente que puede estar tranquilo porque “no hay votos suficientes”.

Fueron los miembros de la bancada de UPP quienes hicieron mayores reclamos al mandatario e incluso le desearon la pena de muerte.

María Bartolo destacó que no se escuchó con firmeza la respuesta del presidente Vizcarra sobre los audios.

“No afirmó que la acusación es falsa. Los audios son reveladores”, precisó.

en contra. “La palabra vergüenza no alcanza para describir lo que sentimos cuando escuchamos los audios, pero no es suficiente para una vacancia”, dijo Alberto de Belaunde del Partido Morado, recordando la posición anticipada que se conocía de su grupo.

A su turno, Reymundo Dioses (Somos Perú) afirmó que no resulta conveniente ni oportuno generar una situación de inestabilidad política con un cambio de gobierno que terminará en 10 meses.

“Somos Perú reitera que la apuesta que tenemos es por la gobernabilidad”, sostuvo.

Por su parte, si bien la bancada de Frente Amplio no señaló que no respaldaría la vacancia directamente, su vocero Lenin Checco se refirió a la posibilidad de exigir que una comisión del Congreso sea la encargada de investigar los audios.

Legisladores independientes como Rennán Espinoza y Arlette Contreras adelantaron mediante sus discursos que no respaldarían la vacancia, pues esta generaría una nueva crisis en la emergencia.

CRÍTICOS. Entre tanto, Martha Chávez (Fuerza Popular) se pronunció a favor de apoyar la vacancia presidencial.

“No podemos dejar que siga un minuto más. No hay argumento, no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos mirar para allá”, dijo.

Su colega Omar Chehade (APP) sostuvo que el mandatario se encuentra deslegitimado para gobernar.

“Vizcarra es el presidente que miente, el presidente que de alguna manera no está con el pueblo, que falsea los documentos, que falsea documentación”, acotó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, señaló que el presidente Vizcarra ha intentando burlarse del Congreso diciendo mentiras en su presentación.

"El presidente no tiene la capacidad moral para dirigir el país ", sostuvo.

En esa línea, recordó que Vizcarra “llegó con las malas artes del complot” al poder.

“Un mitómano no puede gobernar al país en época de crisis”, sentenció.

El portavoz de Acción Popular, Otto Guibovich, dijo que la corrupción del Ejecutivo carcome la gestión pública.

“Dicen que atacando la corrupción se atenta contra la democracia, yo creo que no es así (...). Vamos a presentar una moción para una comisión investigadora por todos los audios que aparecieron luego”, planteó.

Aprueban ley de financiamiento de partidos

Con 89 votos a favor, 35 en contra y 2 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó anoche la modificación a la norma de financiamiento de los partidos políticos.

La iniciativa fue exonerada de segunda votación y, de ser promulgada, se aplicará en 2021. El texto establece que las organizaciones políticas deberán presentar, de manera obligatoria, un informe financiero de sus ingresos y egresos.