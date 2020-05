El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que si se levanta la cuarentena en el país, no ocurrirá lo mismo con todas restricciones decretadas para evitar la propagación del COVID-19.

“Hay una serie de medidas que van a continuar. Por ejemplo, las reuniones con aglomeraciones no podrán darse. No pueden haber clases en colegios, en universidades; no pueden funcionar los restaurantes (...) locales nocturnos, los cines, todo lo que sea aglomeración de personas”, declaró el jefe de Estado de Tacna, donde visitó un laboratorio.

CAMBIOS

El jefe de Estado adelantó que tales medidas se mantendrán por varios meses. “Las restricciones para la circulación en las noches también van a continuar”, sentenció.

En esa línea, sostuvo que la pandemia modificará nuestras costumbres. “Tenemos que cambiar; decir que el 24 (de mayo) regresamos a la normalidad, (pues) no. Hasta que no se derrote completamente (este virus) vamos a tener que seguir”, refirió el mandatario.

En otro momento, informó que mañana se evaluarán medidas para evitar el desabastecimiento de medicamentos contra el COVID-19. “Que no haya este tipo de especulación que sube los precios de la medicina en las farmacias”, añadió.

Al respecto, Vizcarra afirmó que el Gobierno comprará fármacos para distribuirlos gratuitamente en hospitales.