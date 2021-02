Martín Vizcarra, expresidente de la República y candidato al Congreso por Somos Perú, volvió a negar que haya tenido algún tipo de relación política o amical con Antonio Camayo, acusado como el financista de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“En la campaña del año 2016 de Pedro Pablo Kuczynski ha habido una serie de reuniones de carácter político, en algunas de esas reuniones en la gente que ha estado, después tomo conocimiento que había estado el señor Camayo, pero no he tenido ninguna relación con él, de ningún tipo ”, expresó en diálogo con RPP.

Sobre las fotos en las que aparece el exmandatario junto al empresario, dijo a cualquier lugar donde acude la gente se acerca para buscar algún registro fotográfico con su persona.

“ No me tomo fotos con él, donde voy la gente viene, se acerca y se toma fotos . Entonces, incluso, las fotos que me han mostrado en alguna oportunidad, son fotos que claramente están manipuladas porque se ve una incongruencia”, indicó.

Al ser consultado sobre si Antonio Camayo asistió a su juramentación como presidente del Perú, tal como se vio en Panorama, Vizcarra dijo que no tenía idea.

“No tengo ni idea, él no ha sido invitado. Por mi parte no tengo ni idea si habrá ido . Fueron cientos de personas”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO