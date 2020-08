El presidente Martín Vizcarra aseguró este domingo que la nueva campaña de comunicación lanzada por el Gobierno y denominada “El COVID no mata solo. No seamos cómplices” está dirigida a la ciudadanía que aún actúa con irresponsabilidad frente a las medidas dictadas para enfrentar la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

“Esta campaña va dirigida principalmente a las personas irresponsables que, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos la población, miren, enfermeras, médicos […] mucha gente que está dando todo su esfuerzo y, sin embargo, hay gente irresponsable que como hemos visto en el noticiero, están en discotecas, en fiestas de cumpleaños, están en sus pichanguitas, están organizando parrilladas”, aseveró el mandatario.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a cargo del primer ministro, Walter Martos, inicia hoy una campaña de comunicación denominada: “El COVID no mata solo. No seamos cómplices” para luchar contra la pandemia en el Perú.

Esta iniciativa busca generar impacto en la ciudadanía a través de mensajes duros y directos, a fin de lograr un cambio en el comportamiento de los peruanos y evitar que se conviertan en vehículos que esparcen el nuevo coronavirus.

“Pareciera que toda la población es irresponsable, no es así, la mayoría de la población es como los que estamos aquí presentes, somos responsables. Es un pequeño sector en la población que, de manera irresponsable, no cumple. El problema es que, siendo pequeño, 5 mil, 10 mil y 20 mil personas irresponsables, siguen contagiando y a ellos va esta campaña No seamos cómplices y es una campaña dura, que en forma clara y directa le dice al ciudadano irresponsable que el COVID no mata solo, necesita cómplices, que somos los mismos seres humanos”, detalló.

Asimismo, recordó que -desde el inicio de la emergencia sanitaria- el Gobierno ha aplicado diferentes campañas de concientización. La primera de ellas -refirió- fue “Yo me quedo en casa” y la segunda “Primero mi salud”.

“Conforme va avanzando la pandemia hemos hecho una serie de grandes campañas publicitarias dirigidas a la población y estas campañas eran al inicio ‘quédate en tu casa’, una campaña intensa de comunicación. Quédate en tu casa porque el virus sabemos que lo llevamos las personas y queremos contener el contagio”, dijo.

“Luego comenzó ‘Primero mi salud’ […] Ya comenzamos a reiniciar las fases de la economía, no podíamos estar permanentemente encerrados en nuestras casas, la población tenía que empezar a salir a trabajar, pero sal a trabajar cuidando tu salud”, agregó.

Martín Vizcarra destacó que “la gran mayoría de la población” cumple con las medidas dispuestas y que ahora toca centrar el esfuerzo en quienes aún se resisten al cumplimiento de las normas. Para esto, exhortó la colaboración de gobiernos regionales y locales.

“Si hacemos una fuerza común […] vamos a lograr que generemos una conciencia cívica en todos porque aquí necesitamos el esfuerzo de todos”, precisó.