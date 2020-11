El expresidente de la República Martín Vizcarra usó su cuenta de Twitter para expresar su disconformidad con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar infundada la demanda competencial sobre la figura de la vacancia por incapacidad moral.

“ Lamento profundamente que el TC haya actuado de espaldas al país . Millones de peruanas y peruanos reclamando en las calles, vidas entregadas para defender la democracia y para ellos no pasó nada. ¡Qué decepción!”, escribió en la mencionada red social.

Como se recuerda, el Ejecutivo, cuando Vizcarra era mandatario, presentó una demanda competencial contra el Congreso de la República para que defina bien la interpretación de la vacancia presidencial.

Marianella Ledesma se pronuncia

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, cuestionó los votos de sus colegas Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda Canales, quienes decidieron declarar improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por “sustracción de la materia”.

“No puede ser que decidan que acá no pasó nada. Se ha perdido una oportunidad histórica [...] Sencillamente lo que ha pasado es que el TC no tiene nada que decir sobre la situación del señor Vizcarra, de que lo hayan sacado”, sostuvo en diálogo con RPP.

