Esta tarde, el presidente de la república Martín Vizcarra brindó su parecer en relación al trámite de vacancia presidencial iniciado por el Congreso de la República. Sobre el tema, consideró que este tipo de procedimientos afectan la estabilidad del país.

Durante su pronunciamiento, el mandatario citó el oficio que envió al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, a fin de que se reprograme su participación en el proceso de vacancia para el viernes 6 de noviembre.

“Aquí no está en juego el futuro de una persona, de un partido político, de un gobierno. Aquí lo que está en juego es el futuro del país, aquí está en juego la vida, la salud de los peruanos, la economía, los ingresos de las familias, la estabilidad, la gobernabilidad”, manifestó.

“Como demócrata que soy, soy respetuoso de las decisiones del Congreso. No las comparto, pero soy respetuoso. Aquí no está en juego la estabilidad del presidente, sino la estabilidad del país. Por favor, no la incertidumbre no puede paralizar al país”, comentó en Palacio de Gobierno.

El mandatario hizo un llamado al Parlamento a fin de que se tomen decisiones “pensadas y ponderadas” que no pongan en riesgo la estabilidad política y económica del país.

Asimismo, leyó el pronunciamiento de dos organizaciones que manifestaron su posición contra el proceso de vacancia presidencial, entre ellas la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

VIDEO RELACIONADO

Vizcarra anuncia que acudirá a defenderse de nuevo juicio de destitución 03/11/2020