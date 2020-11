El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo confiar en que no prosperará la moción de vacancia por incapacidad moral permanente que se debatirá este lunes 9 de noviembre en el Congreso, y aseguró que planteará argumentos legales en su defensa ante el pleno.

Al responder sobre las acciones que tomará para defenderse de la moción en su contra planteada por Unión por el Perú (UPP), el jefe de Estado recordó que presentaron una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en setiembre y que, hasta ahora, el Parlamento no ha respondido para que se programe una audiencia.

“En la primera vacancia presentamos una demanda competencial al Tribunal Constitucional. Hasta ahora el Congreso no responde al TC su posición y ya estamos en una segunda vacancia. ¿Qué sentido tiene presentar una segunda demanda cuando la primera no ha sido respondida?”, manifestó.

“Aquí hay definitivamente un abuso, pero como digo, viendo la constitución de todas las bancadas que forman nuestro Congreso de la República, creo que va a primar la cordura”, añadió.

Martín Vizcarra insistió en que sustentará su defensa ante el pleno en el debate de este 9 de noviembre y se mostró confiado en que la vacancia no alcanzará los 87 votos que necesita para retirarlo del cargo.

“No me pongo en ese escenario (de que proceda la vacancia). Finalmente el grupo reducido que tiene otros objetivos particulares, que no son los objetivos del país, van a ser una minoría. En consecuencia, nosotros pensamos en positivo y creo que, sinceramente, no va a prosperar”, acotó.

El presidente también reiteró que ejercerá una defensa de forma de fondo ante el Legislativo, ya que la moción de vacancia en su contra basada en testimonios de aspirantes a colaboración eficaz que lo acusan de haber cobrado coimas del ‘Club de construcción’ carece de sustento.

“Recuerden que hace solo mes y medio estuvimos en la misma situación en el Congreso de la República y nuestro abogado en esa oportunidad fue contundente con los argumentos. Que un proceso de investigación que está en curso, que aún no define todavía ninguna situación, no puede ser argumento y causal para una vacancia”, concluyó.