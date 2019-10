Martorelli reconoce que Odebrecht financió campaña de expremier César Villanueva

Síguenos en Facebook

El exdirectivo de Odebrecht en el Perú Eleuberto Martorelli reconoció este jueves en su declaración a los fiscales del caso Lava Jato que la constructora brasileña financió parte de la campaña de reelección César Villanueva en el Gobierno Regional de San Martín con US$ 30 mil, según informó el diario El Comercio.

Precisó, en esa línea, que este aporte se realizó luego de que el expresidente del Consejo de Ministros le otorgase la buena pro a Odebrecht en la carretera San José de Sisa, cuando era gobernador.

Asimismo, Martorelli indicó que el 'codinome' de “Curriculum vita” corresponde a César Villanueva por sus iniciales.

De igual manera, el exejecutivo reveló las identidades de diversos 'codinomes'. Señaló, en ese sentido, que el codinome 'italiano' correspondía al abogado Celso Gamarra Roig (exdefensor de PPK en la comisión investigadora que presidió Juan Pari).

Asimismo informó que el codinome 'MeuDeus' se utilizó para referirse al exgerente del Gobierno Regional de San Martín durante la gestión de Villanueva, Marco Díaz.

Cabe destacar que en agosto Villanueva rechazó haber recibido aportes de Odebrecht y dijo confiar "plenamente en Marco Díaz".

"Me consta que Marco Díaz no recibió dinero de Odebrecht. No tendría que dudar de una persona que ha sido competente y que siempre ha hecho las cosas bien”, señaló en aquella oportunidad.