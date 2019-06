Mauricio Mulder advierte que acusará constitucionalmente y censurará a Salvador del Solar (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mauricio Mulder, congresista del APRA, advirtió, en su intervención en el debate sobre la cuestión de confianza, que se produciría una infracción constitucional si el Ejecutivo asegura que el Congreso cumpla plazos y que llevaría la interpelación y censura del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

"El señor Del Solar va a incurrir en una infracción constitucional si se le ocurre esa tontería de decir voy a interpretar el voto de ustedes cuando cumplan con los proyectos de ley que les he presentado. Si eso ocurre, se le va a tener que formular una acusación constitucional", expresó el legislador aprista.

"Con la decisión de que el Congreso tenga que cumplir esos plazos y tenga que aprobar sí o sí determinados proyectos de ley, allí se va a producir una infracción constitucional que va a tener que llevar a un interpelación y censura al presidente del Consejo de Ministros en su momento", agregó.

En ese sentido, Mulder calificó al gobierno de Martín Vizcarra como "inepto e incapaz" y que el tema de la cuestión de confianza "no le va a dar de comer" a la población.

"Han convertido en un tema de patria y muerte un tema que a la población no le va a dar de comer ni le va a mejorar la educación, ni la salud, hoy, que es lo que está necesitando el pueblo del Perú. Un gobierno inepto e incapaz que no puede lucir una solo cifra favorable pretende distraer a la población con lo que va a pasar en 2021", manifestó.

Mauricio Mulder volvió a referirse al presidente de la República y le pidió que muestre sus manos para "ver si están limpias" y a Salvador del Solar le dijo que "aprenda a gobernar".

"Señor Vizcarra muestre algo que sirva a los peruanos, exhiba sus manos para ver si están limpias, que de hecho no lo están. Señor Salvador del Solar, aprenda a gobernar, lea la Constitución. No venga a tratar de minar a un Congreso de la República, que les duela o no es el Congreso representativo del pueblo de peruanos porque los que estamos aquí estamos con votos, de peruanos que tienen DNI, que son ciudadanos de carne y hueso", indicó.