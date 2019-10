Mauricio Mulder confirmó que postulará al Congreso en elecciones del 2020

Síguenos en Facebook

Mauricio Mulder, integrante del Congreso disuelto, confirmó en una entrevista que postulará a las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020, encabezando la lista del Apra por Lima.

"Voy a encabezar la lista de Lima por decisión de mis compañeros. Yo en realidad estaba pensando no hacerlo, pero el análisis político nos lleva a considerar que sí es importante", declaró para RPP.

"Mi participación busca tratar de estar presente en la campaña y los debates y que el partido no esté ausente en el momento que se necesita su voz", agregó.

El político nacional indicó, además, que será el único miembro aprista del Congreso disuelto que formará parte del referido proceso electoral, aunque manifestó que intentó convencer a Elías Rodríguez.

"Me han manifestado los demás compañeros que ellos no quieren postular. En el caso de Elías Rodríguez yo le he planteado que reflexione porque él podría ser la persona que se responsabilice de los resultados en La Libertad", afirmó.