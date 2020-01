Mauricio Mulder, candidato al Congreso por el APRA, afirmó que, desde que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento, está viviendo del dinero que ahorró como congresista, lo cual considera “lamentablemente” muy poco y que no alcanza.

“Yo entré desde la profesión de periodista y desde el 2001 soy congresista. He vivido de congresista hasta el 30 de octubre. En la actualidad vivo de lo que hago, he hecho solamente una consultoría y soy abogado. Estoy pasando tocando puertas para ver si tengo algún par de temas, pero hasta este momento estoy viviendo desde mis ahorros. No (ahorré mucho), muy poco lamentablemente porque no alcanza”, afirmó el aprista en diálogo con Capital TV.

Según Mulder, un parlamentario gana cerca de 10 veces más que el sueldo mínimo (930 soles) y consideró como demagogia fijarse en los sueldos de los legisladores.

“No (el sueldo de congresista no alcanza). Uno líquido saca 9 mil soles y para el trabajo político que se hace, se acaba todo. No es que me esté quejando, usted me está preguntando. Sí, nueve veces más (que un sueldo mínimo). ¿Cuánto gana un ministro? 35 mil. ¿Cuánto gana un vocal supremo? 42 mil. ¿Cuánto gana el presidente de la República? 47 mil. Entonces, siempre hay demagogia en fijarse en el sueldo de los congresistas, está bien, si quieren pongan el sueldo mínimo, uno no está ahí por el sueldo, sino para ejercer el punto de su punto de vista político. No es el tema de fondo”, manifestó.

En caso no sea elegido congresista en las elecciones parlamentarias del 26 de enero, Mauricio Mulder buscará trabajo como abogado.

“Como abogado y lo lograré, porque yo he sido abogado antes de ser parlamentario y periodista también, y dicho sea de paso, mejor es ser periodista que abogado, mucho más poder y mucho más vinculado a la política que un abogado”, indicó.

