Mauricio Mulder llamó manipulador de encuestas a presidente Martín Vizcarra

El congresista Mauricio Mulder de la Cédula Parlamentaria Aprista tildó de manipulador de encuestas al presidente de la República, Martín Vizcarra, y criticó los resultados de la encuestadora Poder 2019 que da cuenta que la persona más poderosa del Perú es el mandatario peruano.

Enfatizó que lo sustantivo en la manipulación de la opinión pública no puede estar en las manos del poder. "Porque eso es lo que hace un gobierno fascista; los gobiernos dictatoriales". Aseguró que en algunas encuestas hay respuestas que no son "convenientes para el gobierno y no son publicadas".

El legislador respaldó la propuesta de la congresista Janeth Sánchez, que busca separar a las encuestadoras "serias", que trabajan de manera "adecuada", de las que están hiladas a intereses dejándose "manipular".

"Yo estoy absolutamente convencido de que hay una enorme manipulación de las encuestas. Hay respuestas, por ejemplo, que no son convenientes para el gobierno y no se publican. Una de las ventajas que se tiene al ser parlamentario, es que se puede recurrir a información que no es publicada", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Agregó que "en la última encuesta de Ipsos, está la interrogante de "usted considera que el presidente Martín Vizcarra lo está haciendo bien o mal? Y solo el 8 % dice que lo está haciendo bien".