Mauricio Mulder: "Si Vizcarra decide cerrar el Congreso tendría que sacarnos a balazos" (VIDEO)

El congresista de la Célula Parlamentaria Aprista Mauricio Mulder dijo a Correo que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no puede solicitar una cuestión de confianza por el proyecto de ley que presentó al Parlamento para que se adelanten las elecciones generales al 2020.

Asimismo adelantó que si el mandatario decide cerrar el Congreso sería un golpe de Estado y él mismo tendría que ir hasta la puerta del Legislativo para que los saque "a patadas, a balazos".

"El presidente de la República no puede observar las modificaciones constitucionales, no puede hacer confianza sobre modificaciones constitucionales. Si el presidente decide cerrar el Congreso tendría que venir él mismo acá a la puerta y sacarnos a patadas, a balazos y si él le ordena a algún miembro de las Fuerzas Armadas o policiales a hacer lo propio, podrán meter bala, usar la violencia, pero será un golpe de Estado. No olvidemos que tarde o temprano los que protagonizan los golpes de Estado terminan en la cárcel, condenados a cadena perpetua", expresó el legislador aprista a este diario.

En ese sentido, indicó que la democracia peruana establece que el régimen que eligen los peruanos en las urnas dura cinco años y que no puede ser acortado para que inicie un nuevo periodo.

"Si se hace un esquema como ese estaríamos frente a un golpe de Estado y la democracia peruana sufriría tremendamente y el Perú entraría en una vorágine como ha terminado Venezuela", manifestó el congresista del partido de la estrella.

Sobre la moción de vacancia que propuso Mauricio Mulder, reveló que será discutida hoy o a más tardar mañana con los demás miembros de su bancada.