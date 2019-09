Mauricio Mulder: "Si Vizcarra hostiga a la democracia, debe asumir Meche Aráoz” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Se ha iniciado el debate del proyecto de adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución y Mauricio Mulder, una de las voces más representativas de la bancada aprista, mantiene una postura infranqueable con relación a las pretensiones del Gobierno. Por ello, como señala en esta entrevista, se opone a la reforma de la Carta Magna e incluso se muestra a favor de que Mercedes Aráoz reemplace en la jefatura del país a Martín Vizcarra.

¿En cuánto tiempo debe resolverse el proyecto de adelanto de elecciones? Espero que sea lo más rápido posible, no con la intención de que de una vez se apruebe, sino que de una vez se archive. El presidente Vizcarra ha dicho que es innegociable, que no se puede mover ni una coma.

¿Cómo considera el proyecto del Ejecutivo la bancada aprista? Como inconstitucional, porque pretende imponer una reforma constitucional con efecto retroactivo y como un proyecto que busca legitimar un golpe de Estado. Por eso vamos a votar en contra del proyecto para que se archive.

¿Usted va a solicitar que el APRA vote por su archivamiento en la Comisión de Constitución? Voy a plantear que se archive por inconstitucional. Esto se anunció en el mensaje del 28 de julio y la Constitución dice que lo que se dice en el mensaje a la Nación debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, y no fue así. El señor Vizcarra vino acá y nos mintió con un papel en blanco. Eso es delito contra la fe pública.

¿Qué sanción puede recaer contra Martín Vizcarra si esto se comprueba? Va a tener que asumir la denuncia cuando deje de ser Presidente; es un caso de falsedad genérica y de violación a la Constitución.

"(Vizcarra) tiene alma de dictador, le ha gustado mucho esto de avasallar otros poderes del Estado. Se ha embriagado de poder"

¿Qué pasa si Martín Vizcarra pretende hacer cuestión de confianza antes de que se archive el adelanto de elecciones? Se le rechazará la confianza y eso no podrá considerarse como una propuesta de disolver el Congreso, pues la confianza la tiene que plantear el presidente del Consejo de Ministros antes del archivamiento, no después.

¿Cree que tendrá apoyo el rechazo a la cuestión de confianza? Creo que sí.

¿De qué manera se solicitaría el rechazo a la confianza? Tendría que ser a través de una cuestión previa. Si se plantea la cuestión de confianza, se debe aprobar una cuestión previa.

¿Usted la solicitaría? Por supuesto.

¿Lo pediría a la comisión o al pleno? La Constitución dice que se debe formular en una sesión del pleno, y la debe formular el Premier cuando es invitado o cuando es interpelado, y en esa sesión se vota la cuestión previa.

¿Vizcarra está respetando la Constitución? No la está respetando, la está violando constantemente.

Hay quienes también observan en el panorama actual un cierre del Congreso... Solo si se realiza un golpe de Estado y los militares y policías deciden incurrir en tirarse abajo la democracia. Solo con la fuerza bruta puede disolverse el Congreso.

¿Ha conversado con Mercedes Aráoz sobre una posible sucesión a Martín Vizcarra? No he hablado una sola palabra con ella, pero sí he escuchado sus declaraciones. Tiene una actitud constitucional, no está de acuerdo con el proyecto y ha dicho que ella debe continuar con la responsabilidad que le dio el pueblo.

¿Coincide con ella? Coincido. Eso es algo que debería ocurrir. El Perú debe entrar en una senda en la que si el Presidente sigue hostigando al sistema democrático y sigue golpeándolo, valiéndose de estrategias golpistas, tiene que asumir la Presidencia de la República la señora Mercedes Aráoz.

¿Cree que Martín Vizcarra es un dictador? Tiene alma de dictador, le ha gustado mucho esto de avasallar a otros poderes del Estado. Se ha embriagado de poder, algo típico de los que, no teniendo experiencia política, de la noche a la mañana tienen un gran poder.

¿Cómo va la moción de vacancia? La he terminado de redactar y dejé el borrador a algunos legisladores. Es una propuesta para, en una segunda etapa, ver qué es lo que sucede después del archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones y si Vizcarra va a persistir en su actitud antidemocrática. En ese caso se podría potenciar.

¿Se complicará la situación de Vizcarra luego de que una fiscal pidiera realizar un peritaje a las computadoras de Kuntur Wasi? No me cabe la menor duda. Allí han habido un montón de presiones y conversaciones por lo bajo que van a tener que seguir saliendo.

¿Por Conirsa, Chinchero o el cierre del Congreso Martín Vizcarra podría ser procesado en el futuro? No me cabe la menor duda.

¿Lo ve en la Dinoes? Sí, probablemente esté allí.

CIFRA

31 de julio: Vizcarra presentó al Congreso proyecto de adelanto de elecciones.

2 cuestiones de confianza presentó el Ejecutivo en la era Vizcarra.

PERFIL

Mauricio Mulder

Congresista del Apra

Se graduó en Derecho en la PUCP.

Fue elegido congresista en el 2001.

Fue secretario general del APRA entre 2004 y 2010. Presidió la bancada aprista en 2012 y 2013.