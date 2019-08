Mauricio Mulder: "Van a tener que acatar lo que ha señalado el partido”

Síguenos en Facebook

¿Cuándo sustentará la moción de vacancia contra Martín Vizcarra dentro de su bancada?

Tengo que llevar esa propuesta a la bancada, que debe aprobarla porque es un mandato de un plenario, luego tratar de articular con otras bancadas (...) Esa posición tiene que llegar a un punto de coincidencia con la mayoría de parlamentarios para que sea viable.

¿Y si no es viable?

Si no lo es, caballero, así son las cosas, pero es una propuesta que estamos haciendo.

¿Cuándo se reúnen (Apra) para ver el tema?

Espero que la vocera, Luciana León, pueda convocar (a la reunión) lo más rápido posible, en la medida que no ha concurrido al plenario.

¿No acudió Luciana León al plenario?

No se ha apersonado y se le tendrá que informar por parte del partido cuáles son las conclusiones a las que se llegó.

¿Dio alguna justificación?

Ninguna. Ni Velásquez, ni Del Castillo, ni Luciana León.

¿Qué hará si sus tres colegas no lo respaldan?

Si ellos no van (al plenario) y no argumentan sus puntos de vista, van a tener que acatar lo que ha señalado el partido. Hubiese sido importante que estuvieran allí y expresado las condiciones por las cuales consideran que no se debe presentar esa moción.

¿Elías Rodríguez lo apoya?

Sí, claro.

Si se debe acatar lo que dice el partido, ¿debe pasar lo mismo con lo que decida la bancada?

El partido está por encima de la Célula Parlamentaria Aprista. Esa es una simple célula de un cuerpo más grande, que es el partido, y lo que debe hacer es acatar.

¿Coincide con Velásquez, quien dice que no están sujetos a mandato imperativo?

Cuando uno milita en un partido, responde a las bases del partido y a sus electores (...) Si hubiese una actitud de mantener una posición como esta, me gustaría escucharlos por qué.

Si sus colegas critican al Gobierno, ¿por qué no están a favor de la moción?

Me he quedado sorprendido que no tengan una posición a favor o, mejor dicho, no la hayan expresado en el plenario.

¿Previamente ha conversado con otras bancadas?

Claro, (¿qué bancadas?) prefiero mantenerlo en reserva.

¿Y le han dado el respaldo?

Sí, claro, sino no me hubiese animado (a proponerla).

¿Con esta moción no se pretendería impedir el adelanto de elecciones?

El proyecto de elecciones no tiene nada que ver, porque es un proyecto y la otra es una moción de orden del día. El proyecto se archivará.

¿Si su bancada rechaza la moción, continuará allí o solicitará una sanción para sus colegas?

No quiero ponerme en una situación hipotética porque sería especular. Veremos que las cosas pasen y en ese momento tomaremos la decisión.

Perfil

Mauricio Mulder, congresista del APRA

Se incorpora al partido en 1977 y fue presidente del Centro Federado de Estudiantes. Es electo congresista en el 2001. Secretario general del Apra (2004-2010) y vocero de la bancada aprista (2012-2013).