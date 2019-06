Mauricio Mulder y Alberto Quintanilla protagonizan incidente en Comisión de Ética (FOTOS Y VIDEO)

Síguenos en Facebook

Los congresistas del Apra, Mauricio Mulder, y de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, protagonizaron un incidente en la Comisión de Ética durante el debate del caso del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, acusado de presentar documentación falsa de la semana de representación.

Durante su intervención, el aprista cuestionó a Quintanilla por la rápidez de haber conseguido documentación sobre el tema.

En tanto, el legislador de Nuevo Perú pidió a la titular de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, que retire sus afirmaciones. Sin embargo, el aprista dijo no haber aludido sino señalado directamente.

A continuación el diálogo entre los legisladores:

Mulder:

"Todo su equipo le consiga rápido a él".

Quintanilla:

"No admito señora presidenta".

Sánchez:

"Congresista Mulder, el congresista Quintanilla se siente aludido".

Mulder:

"No lo he aludido, lo he señalado directamente".

Sánchez:

"Congresista Quintanilla, que el congresista Mulder termine con su intervención".

Quintanilla:

"Mantengamos las buenas formas. Acusar que estos documentos los han preparado para que yo venga a defender por encargo. No es mi costumbre señora presidenta. Estos documentos los he circulado desde la semana pasada, hace dos semanas incluso porque teníamos otra reconsideración en otra comisión".