Mauricio ​Mulder: "Yo no he intervenido en lo absoluto" en contrataciones de trabajadores

El legislador Mauricio Mulder (Apra) insistió en que no tiene ningún tipo de responsabilidad en la contratación de dos trabajadores del Fondo Editorial del Congreso que presuntamente no acuden a su centro de labores.

"Los jefes son los responsables y el jefe del Fondo Editorial es el señor Ricardo Vásquez Kunze. Si él dice que, a uno de los trabajadores que está en planilla suya, no lo conoce, ¿se ha demorado ocho meses en darse cuenta? ¿Nunca preguntó?", manifestó a la prensa.

En ese sentido, el aprista presentó documentación de las asistencias de Germán Luna y Percy Rachumi, quienes han registrado su entrada y salida del recinto parlamentario. "La mejor prueba de cuando se hizo una visita inopinada por parte del reportaje fue que encontró al trabajador allí. Eso me releva de cualquier tipo de acción", aseguró.

Mulder recordó que, cuando aún estaba en la tercera vicepresidencia del Congreso, recomendó a la Mesa Directiva que se "llene o nombre ese cargo" pero aplicando los mecanismos correspondientes por parte de la Oficina de Recuros Humanos. "Eso ha sido el procedimiento, yo no he intervenido en absoluto para nada. Solo me responsabilizo de los trabajadores que están en mi despacho y de la Célula Parlamentaria Aprista; de los demás trabajadores del servicio parlamentario, cada jefe verá", indicó.

Mulder Bedoya también subrayó que, cuando ingresó la nueva Mesa Directiva que preside Daniel Salaverry, ratificó a estas personas, cuando se pudo culminar su contratación."No tengo que hacer ningún mea culpa porque no hay culpa ni ningún tipo de falta administrativa", señaló.

Finalmente, cuestionó que Yonhy Lescano (Acción Popular) lo haya denunciado ante la Comisión de Ética por este caso y precisó que evaluará inhibirse del caso.