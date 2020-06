El exvicepresidente de la República, Máximo San Román, negó conocer al compositor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, quien indicó que él fue quien lo llamó para que asesore al expresidente Pedro Pablo Kuczynski antes de la primera moción de vacancia en el 2017.

"No lo puedo creer, yo nunca lo he conocido a este individuo, yo nunca lo he presentado, yo no puedo creer”, señaló a ATV.

San Román indicó que la presencia de Swing en Palacio de Gobierno se dio por su cercanía con las secretarias de Martín Vizcarra, como Karem Roca.

“Yo compartía una oficina con Martín [Vizcarra], había una sala de la secretaria que nos atendía. Cuando Martín deja el Ministerio de Transportes toma la oficina de Carlos Moreno, ahí es que conozco a Karem [Roca] y a su otro asesor, pero a ese señor no. Él ha ido a visitarlas a ellas, no sé por qué tiene que mencionarme a mí”, señaló.

Durante su presentación de esta tarde en la Comisión de Fiscalización, Richard Swing señaló que la primera vez que visitó Palacio de Gobierno fue para asesorar al expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski poco antes de la primera moción de vacancia a fines del 2017. Swing aseguró que fue convocado por Máximo San Román y no cobró por dichos servicios.

“La primera vez que fui a palacio fue para acudir a un llamado del ingeniero San Román, asesor de PPK, no recuerdo si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia contra PPK. El ingeniero San Román me convoca para que apoye con mis capacidades de marketing política, esto lo hice ad honorem. Me quedé bastante tiempo en Palacio de Gobierno, debido a que el expresidente estaba ocupado, San Román quería que yo haga un audio y como estaba tan feliz me tomé fotografías”; manifestó.

Cabe indicar que Swing es investigado por las presuntas irregularidades en las nueve contrataciones que tuvo con el Ministerio de Cultura, las cuales datan desde el 2018 y suman en total S/175.400.