El exasesor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Máximo San Román, negó tener algún tipo de cercanía o amistad con el cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, pero reconoció que se reunió con él en Palacio de Gobierno en diciembre del 2017 para tratar temas que, aseguró, fueron tan intrascendentes que no los recordó.

“Aparentemente al final del 2017, este señor habría pedido una reunión. No sé en qué circunstancias. Como he tenido la política de puertas abiertas a todas las personas que preguntaban, bastaba que mencionen mi nombre y he recibido a muchas personas, entre ellos a este señor Cisneros”, dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Máximo San Román dijo que Richard Swing habría hablado “de sus temas que conoce” pero que como no eran algo de su competencia, no coordinó alguna reunión posterior.

“Mi función en Palacio de Gobierno fue ayudar y escuchar a todas las personas que preguntaban por mí. No ha habido ningún vínculo ni laboral ni amical con este señor (Richard Swing)”, insistió.

Cuando los integrantes de la Comisión de Fiscalización le preguntaron sobre el motivo por el cual cambió su versión, al haber primero negado conocer a Cisneros para luego admitir que sí lo había recibido en Palacio de Gobierno, San Román se justificó señalando que había recibido a “innumerables visitas”.

“No puedo recordar a quiénes y de qué he hablado. Cuando me mencionan que tengo un correo, probablemente así ha sido (la reunión) y lo he escuchado, pero lo que he conversado con él (Richard Swing) ha sido tan intrascendente que no lo tomé en cuenta y menos he tenido, aparentemente en ocho días, tiempo para poder coordinar (otra reunión)”, precisó.

Sin detalles sobre Richard Swing

Máximo San Román, quien fue mencionado por Richard Cisneros ante la Comisión de Fiscalización como el responsable de haberlo citado a Palacio de Gobierno para que brinde una asesoría de “marketing político” a los pocos días del debate de la primera moción de vacancia contra el expresidente PPK, negó recordar los detalles de los temas que trató con el artista, pero rechazó haberlo invitado por iniciativa suya.

“Yo no lo he invitado porque en ningún momento lo he conocido antes que se presente en Palacio de Gobierno. Nunca he conversado con él [...] Probablemente él me haya pedido una reunión y, como a todo el mundo, lo he aceptado, pero no recuerdo razón para haberlo invitado”, manifestó.

Cabe recordar que Richard Swing ha sido contratado unas nueve oportunidades por el Ministerio de Cultura entre el 2018 y el 2020 por diversos servicios valorizados, en total, en más de S/175 mil, motivo por el cual el Ministerio Público ha iniciado una investigación.

La difusión de estas contrataciones y la cancelación de la más reciente, en abril de este año en pleno estado de emergencia por coronavirus (COVID-19), generaron la posterior renuncia de la exministra del sector, Sonia Guillén.