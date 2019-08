Mercedes Aráoz sobre bancada de Ppk: "Ya ve la clase de personas poco elegantes" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista no agrupada Mercedes Aráoz se refirió, en conversación con Correo, sobre el reciente comunicado de la bancada de Peruanos por el Kambio en que menciona que su renuncia, junto a la de Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, al grupo parlamentario oficialista evidenciaba un "oportunismo político".

"Ya ve la clase de personas poco elegantes para expresarse sobre ex colegas. Nosotros, frente a otros colegas nunca sacamos comunicados, cuando por ejemplo el congresista Cevallos está criticando nuestra salida de la bancada, nadie lo criticó. Todos los que han ido saliendo han tenido razones válidas para retirarse y son respetables, pero que un grupo que hace eso demuestra su poca elegancia", expresó a este diario.

En ese sentido, rechazó el pronunciamiento de la bancada oficialista que asegura que las renuncias responden a un intento de obstruir la reforma constitucional de adelanto de elecciones y afirmó que su salida fue un "tema de dignidad".

"Es totalmente falso (que intente obstruir la reforma), es un tema de dignidad de la cual hemos decidido retirarnos de la bancada, esto no tiene nada que ver con la reforma. Nosotros estamos abiertos al diálogo y al debate alturado de estos temas y en la búsqueda de los consensos. Rechazo el comunicado porque es equivocado", manifestó.

Mercedes Aráoz reveló a este medio que conversó con Pedro Pablo Kuczynski sobre su decisión de renunciar a la bancada oficialista, la cual considera que no representa los ideales que tenía el expresidente.

"Le comuniqué posteriormente que me había retirado, por una llamada telefónica que tuve con él. No manifestó una opinión en ningún caso que valga la pena yo mencionar porque él no puede hacer opiniones políticas", sostuvo.

Por otro lado, señaló que aún no tiene una decisión sobre a qué bancada se uniría tras su salida del grupo parlamentario que respalda al Gobierno.

"En este momento, básicamente, mi decisión ha sido la de retirarme ante un tema donde ya había un espacio de intimidad que no era posible sostener. No hay ninguna decisión tomada (sobre a qué bancada se unirá)", indicó.