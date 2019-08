Mercedes Aráoz: El presidente Martín Vizcarra me ha pedido disculpas

Síguenos en Facebook

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, reveló que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, le ofreció disculpas porque no haberle comunicado su proyecto de adelanto de elecciones generales para el 2020, antes que lo anunciara en el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

Durante una entrevista con Cuarto Poder, la también congresista de Peruanos por el Kambio comentó que ha conversado con el mandatario sobre el tema, luego que éste se comunicara para plantearle el encuentro.

Incluso, dijo que mantiene una buena relación con el jefe de Estado desde antes de la campaña electoral y que Vizcarra quiere preservar esa relación más allá de lo que puede pasar en términos políticos.

"Él ha estado, me imagino, (...) en su decisión (de adelanto de las elecciones) con su Gabinete. Sí me ha pedido disculpas. Hemos hablado de nuestra relación personal, es una relación buena desde hace mucho tiempo, antes de empezar la campaña y él quiere preservar esa relación más allá de lo que pase en términos políticos", subrayó.

Sin embargo, Aráoz, en otro momento, sostuvo que se será difícil volver a tener confianza en Vizcarra.

"Me es difícil volver a tener confianza, pero trataré de ver cómo resolver este tema. Yo se lo he dicho, aquí habido un momento difícil en la relación de confianza porque no has confiado en mí. Volveremos a ver cómo se vuelva a recomponer la relación", añadió.

Al ser interrogada si se siente capaz de ser presidenta del Perú, Aráoz respondió: "Acepté el cargo de vicepresidenta por algo, para poder ayudar al país si sucediera algo. Pero, no lo busco".