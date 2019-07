Mercedes Aráoz rompe su silencio y responde sobre el presunto desplante de Martín Vizcarra

Síguenos en Facebook

La vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, rompió su silencio y respondió sobre el hecho que llamó la atención a muchos peruanos, que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no se haya acercado a ella para despedirse al finalizar la Parada Militar por Fiestas Patrias.

"Mira, nada, yo creo que más bien se puso nervioso. Se despidió, me hizo una venia porque se sentía apurado de salir porque ya lo estaban apurando. No creo que haya habido un desplante, necesariamente. Todo es interpretación", contestó en diálogo con El Comercio.

La congresista de Peruanos por el Kambio reveló que las únicas palabras que le dijo el mandatario fueron "'Buenos días' y 'hasta luego', nada más".

Aráoz indicó que el anuncio de Martín Vizcarra de presentar un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales al 2020 le sorprendió y que desde ese momento no habla con él. Solo ha intercambiado mensajes con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

"Me enteré en el Congreso y, como todos, me quedé bastante sorprendida", manifestó la vicepresidenta.

Mercedes Aráoz dejó entrever que no estaría de acuerdo con la propuesta del presidente, pero que le hubiera gustado que aunque sea escuche su punto de vista.

"El que no hayamos podido conversar es lamentable, creo que le pude haber dado mi mirada sobre el tema y una opinión, quizás la tomaba o no, pero la hubiera escuchado. (...) De repente no podíamos estar de acuerdo, pero sí darle la mirada", expresó.

Ante una posible salida del mandatario, Aráoz no descartó asumir la presidencia de la República.

"Depende, depende de las circunstancias. Vuelvo a decir que yo no me aferro a un puesto, no tengo una ambición especial. Es más, no es muy grato recibir una papa caliente, la situación sería muy complicada. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, hay que ver los escenarios y estudiarlos con tranquilidad. Pero sobre todo vuelvo a insistir, yo personalmente voy a tratar de convencer (a Vizcarra) de que permanezca hasta el 2021, porque creo que es lo más saludable para nuestro país", aseveró.

¿La relación con el presidente está rota?

Para la parlamentaria oficialista sostuvo que lo importante no es saberlo, sino de cómo trabajan en conjunto para el beneficio del país.

"Como todas las relaciones, inclusive entre amigos, puede haber momentos de tensión, pero lo importante en este momento no es saber cuál es la relación que tengo con el presidente, que se ha hecho tan vital, sino cómo [de] ahora en adelante reconstruimos nuestra democracia, que está en una situación de crisis", respondió.