Mercedes Aráoz no dejaría la presidencia en manos del Congreso en caso Martín Vizcarra renuncie

Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República, dejó entrever que no dejaría que el Congreso asuma la presidencia del Perú en caso el presidente Martín Vizcarra decida dar un paso al costado como lo recomiendan congresistas de Fuerza Popular y el APRA.

"El presidente no ha manifestado un interés en renunciar. Segundo, digamos que me pusiera en esa situación en la que él renuncia, que también genera inestabilidad. Quiero que tengamos claro que (si yo también renunció) volveríamos a lo que la gente no quiere, que es que presida (el país) el ([titular del) Congreso y que el Congreso siga, porque lo que van a hacer es llamar a la elección del presidente para que complete el mandato y no se cambiará el Congreso", expresó la parlamentaria de Peruanos por el Kambio en diálogo con El Comercio.

En ese sentido, Araóz pidió a sus colegas de diferentes grupos parlamentarios que dejen a un lado los conflictos para trabajar como estadistas para el beneficio del Perú.

"¿Qué estamos buscando? Yo le pediría a mis amigos y colegas de las diferentes bancadas que lo pensemos con más calma y que veamos de qué manera podemos lanzar una rama de olivo para decir: “Por acá podemos coordinar juntos por el bien del país”. Hay que sentarnos y trabajar como estadistas por el bien del país", agregó.

Como se recuerda, Aráoz, rompió su silencio y respondió sobre el hecho que llamó la atención a muchos peruanos, que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no se haya acercado a ella para despedirse al finalizar la Parada Militar por Fiestas Patrias.

"Mira, nada, yo creo que más bien se puso nervioso. Se despidió, me hizo una venia porque se sentía apurado de salir porque ya lo estaban apurando. No creo que haya habido un desplante, necesariamente. Todo es interpretación", contestó.