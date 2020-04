La Confiep propuso el cese colectivo para contrarrestar la crisis económica por el coronavirus. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Creo que es la última instancia que podría usarse, hay que usar otras herramientas. Tenemos que proteger el empleo y (se necesita) la colaboración pública y privada para hacer eso. Subsidios, apoyo a la planilla, a Reactiva Perú hacerlo operativamente más fácil y buscar salidas que permitan no destruir empleos.

¿Qué otras medidas se pueden ejecutar antes de llegar a la última instancia que perjudicaría a decenas de miles de trabajadores en el país?

Hay que apoyar a Reactiva Perú. Hay que pulir cosas en ella, es un proceso de aprendizaje también. Creo que hay que mirar sector por sector para ver cuáles son los impactos para poder ir contribuyendo. Hay medidas laborales que también podrían servir como licencias sin goce de haber, adelanto de vacaciones o mecanismos más sólidos. Creo que la herramienta de microfinanzas también, las cajas fiscales tienen que tener un poco mayor de capacidad de tener liquidez, son las que están más cerca a las MYPES. Hasta procesos de jornadas laborales de menor tiempo, por lo tanto con ello acompaña una rebaja salarial. Aquí empujamos todos, incluyendo la gente empleada, pero sosteniendo el empleo.

¿El Gobierno debe inyectar más dinero para darle mayor liquidez a las empresas?

El monto de los 30 mil millones de soles que se ha mencionado es un monto bien importante. Más bien el tema está en los detalles, de cómo se va a implementar el programa Reactiva Perú. Creo que hay que pulirlo para que se facilite más accesos sobre todo a la pequeña y mediana empresa que es la que genera más empleo formal.

Debido a que la cuarentena se ha extendido, empresas están a punto de quebrar. ¿Cómo prevé este problema?

La licencia sin goce de haber debería permitirse en casos de empresas pequeñas, que no tienen la solvencia para sostener un empleo y recibir ingresos. Se les puede ayudar con facilidades para que el pago de tributos se postergue.

¿Ve factible sacrificar las gratificaciones de los trabajadores?

No sé si eso es lo que tendríamos que hacer, pero por ejemplo han propuesto ver cómo pagar la CTS de mayo, postergarla a noviembre. Hay que evaluar todas las posibilidades. Tanto trabajadores como empleadores tienen que encontrar un acuerdo. Un tema importante es ver cómo impulsar algunas producciones nacionales que pudieran cubrir necesidades que tuviera ahora el Perú. Por ejemplo las mascarillas, batas, los guantes y otra serie de implementos médicos que podrían impulsarse a través de mecanismos de compras públicas orientadas al consumo rústico, a la producción doméstica, pero hay que darle las facilidades para que vayan los trabajadores con cuidados de salud pública. Que se permitan el acceso a que los trabajadores se movilicen, lleguen a sus trabajos y puedan producir estos bienes que se necesitan para el cuidado del frente de salud, como de la Policía, las Fuerzas Armadas, la misma gente que está en el recojo de basura, etc. Son cosas que hay que ir impulsando e integrándolas al proceso productivo para que atiendas las demandas que son urgentes.

¿Cómo califica la decisión del Gobierno de permitir que ciertos días salgan hombre y otros mujeres?

Creo que la corrección era necesaria. Ha hecho bien el Gobierno en retraer esa decisión. Lo que van a hacer ahora es consultar a gente que es experta en temas sociológicos. Las mujeres son un número muy significativo en funciones de hogar y también son dedicadas mayormente a las compras. Hay un rango que hogares que no tiene refrigeración, por eso son las compras diarias. Tienen que conocerse las estadísticas y la sociología detrás, no partir de supuestos juicios de valor que no tienen ningún sentido. La gente no va a socializar a los mercados, la gente va a hacer sus compras.

Incluso este problema se relacionó con el machismo en la sociedad. ¿Usted lo considera así?

No es un tema de machismo, es un tema de realidad. Las mujeres, me incluyo, somos jefas de hogar y somos mujeres solas que tenemos la necesidad de atender a nuestras familias. En poblaciones de menores ingresos tiene problemas de cómo mantener los alimentos porque no tienen refrigeradoras y tampoco todos los servicios. Hay que entender la realidad socioeconómica que hay. No es un tema de machismo o feminismo, es un tema de realidades actuales de una sociedad que debe tener más formalidad y obediencia a la Policía. Ese sí es un tema que hay que trabajar y educar muchísimo, respeto a la Policía cuando pide orden. Tenemos que considerar a esas personas importantes en nuestra sociedad porque son quienes nos cuidan y mantienen la seguridad ciudadana.

¿Cómo evalúa la respuesta y acciones que ejecuta el Gobierno frente al COVID-19?

Creo que han tomado decisiones acertadas. En general, desde un principio, de prepararse tomando esta decisión de las cuarentenas, la distancia social, con prontitud porque el país no estaba preparado. Creo que tendrían que hacer un esfuerzo mayor, hay que apoyarlos, en temas de mayores cantidades de exámenes para ir descartando, indicando en dónde se está moviendo la enfermedad para poder darle el seguimiento a las personas. En general, creo que es una buena labor, han puesto todo el énfasis de ubicar el mayor soporte económico a las empresas y a las comunidades. Ha cumplido una buena función. Hay que apoyar al Gobierno para que siga trabajando en esa dirección.

¿Usted ha dado recomendaciones al Gobierno para esta lucha?

No directamente al Gobierno, he conversando en el chat con la ministra, considérese una excelente ministra, María Antonieta Alva, quien está cumpliendo una excelente función y la estoy apoyando en lo que pueda. Hay que pulir algunas cosas, muchos economistas han salido a comentarlo, voy en la misma línea en algunos casos. Hay que ayudar los que tenemos esa posibilidad, poner toda nuestra voluntad a la función del Gobierno que está haciendo la mejor gestión.

¿Ha conversado con la ministra de Economía y le ha dado algunas recomendaciones?

Hemos tenido un chat ligero, no digo que he hecho recomendaciones, sino he estado coordinando (...), creo que es importante apoyarla, está haciendo un excelente trabajo.

¿Ha sido la única persona del Gobierno con quien ha conversado?

No, con otros ministro no. Con otras personas para apoyar al Estado, me han dado información, pero no.

Usted sigue siendo vicepresidenta. En caso el presidente llegue a enfermarse, usted asumiría el mando. ¿Está dispuesta a seguir la línea del Gobierno para luchar contra el coronavirus?

Yo no necesito asumir ningún cargo para apoyar la gestión que signifique lograr que el Gobierno tenga éxito en la lucha contra este flagelo. No necesito ningún cargo, estoy dispuesta como cualquier ciudadana, mantengo mi situación actual de cuarentena y apoyo en la medida de lo posible.

Usted es la primera línea de sucesión porque el Congreso aún no acepta su renuncia.

Dios mediante esperemos que no pase nada y siga el presidente liderando esta cruzada, que es lo más importante.

¿Ha reconsiderado en dar marcha atrás en su renuncia?

Este tema creo que es secundario. Lo más importante es la lucha contra el coronavirus, en apoyar al gobierno en su gestión frente a esto y ese tema, de que si lo toma o no el Congreso, ya será una decisión que eventualmente se dé, pero el apoyo tiene que ser a que todos los peruanos, sin diferencia política, apoyemos en la lucha frontal contra esta situación que afecta a nuestra salud. En primer lugar, tenemos que evitar muertes y apoyar a que la recuperación económica se dé. Felicito que personas como la doctora Mazzeti esté liderando el Comando COVID-19, a ella la conozco bien, he trabajado con ella, es una colega mía de gabinete, lo mismo con Óscar Ugarte, creo que es muy buena gente y a seguir colaborando.

¿Se ha comunicado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo está afrontando la cuarentena?

Está en su casa, tiene el cuidado de las enfermeras y del personal que tiene y está solo, lamentablemente. Es muy difícil la situación de él en estos momentos, pero con cuidados felizmente y su salud controlada.

¿Él no ha recibido la visita de sus hijas?

Están en el mismo problema, ellos también están en cuarentena, no es cosa de viajar en estos momentos. Antes ha tenido visitas de sus hijas y de su hermano.

¿Cuándo fue la última vez que se comunicó con él?

La semana pasada.

¿Qué le comentó? ¿Su estado de salud cómo está?

Su salud está controlada, está recibiendo las recomendaciones médicas.

