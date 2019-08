Mercedes Aráoz pide explicaciones sobre el despido de su asesor

Síguenos en Facebook

Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República, pidió a través de un memorándum se le comunique los motivos del despido de José Carlos Paredes, su asesor de prensa y comunicaciones en Palacio de Gobierno.

En el documento, al que tuvo acceso el pool de política de Correo y que está dirigido a la secretaria general de despacho presidencial Mirian Maribel Morales Córdova, la también congresista solicita que "me informe a la brevedad" sobre "cuáles son los sustentos de hecho y derecho para dar por resuelto y finalizado el contrato de mi asesor de prensa y comunicaciones".

Asimismo, indicó que como superior inmediata del mencionado periodista, reconoce en él "profesionalismo, iniciativa y eficiencia" a lo largo de sus servicios en el despacho presidencial, por lo que no ha tenido razón alguna "para solicitar la finalización anticipada de su Contrato de Locación de Servicios".

Como se recuerda, la exprimera ministra señaló durante una entrevista en Panorama, que un día después de su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), José Carlos Paredes fue removido de su cargo, a lo que calificó como "despido intempestivo y no justificado".

"El viernes ha ocurrido eventos que yo nunca me hubiera esperado, el despido intempestivo y no justificado de mi asesor de prensa, el hostigamiento a mi secretaria y han sacado a dos muchachos, me dejan sin personal", indicó Aráoz.

Agregó, además, que "éramos tres personas más dos soldaditos, que son de la Casa Militar, uno va a tener que dejar de estudiar, porque los han mandado de vuelta al cuartel".